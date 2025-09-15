Rengeteg helyre riasztották a mentőket, Tatabányán egy férfi életét vesztette

Jótékonykodó motorosok, szörnyű parkolás és omladozó szellemépületek. Újabb hét telt el és megnéztük a legérdekesebb, legmegindítóbb cikkeket. Sajnos az előző hét folyamán szomorú hírt is kaptunk, a tragédia tatabányán az egyik lakótelepen történt. Az Országos Mentőszolgálattal és a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal is beszéltünk a tragédiáról.

Tragédia tatabányán: hiába küzdöttek a mentősök

Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Tragédia Tatabányán, és mentőhelikopter Bicskén