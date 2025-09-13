Tragédia Tatabányán: kiderült miért érkezett mentő a lakótelepre

Péntek este nyomasztó csendet tört meg a szirénák hangja Tatabányán, a Gál István lakótelepnél. A lakók riadtan figyelték, ahogy két rendőrautó és egy mentő áll meg az egyik üzlet közelében. Már sokan sejtették, hogy szörnyű tragédia történhetett.

Újabb tragédia történt Tatabányán. A mentők és a rendőrök is a helyszínre érkeztek

Forrás: Google maps

Volt, aki egy fekete zsákkal letakart testet vélt látni a földön, a látvány pedig sokakat megrendített.

Újabb tragédia

A Kemma.hu megkereste az Országos Mentőszolgálatot és a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. A rendőrség közlése szerint természetes haláleset történt, így eljárásra nem volt szükség. Amint a mentőszolgálat hivatalos válasza is megérkezik, azt közöljük olvasóinkkal.