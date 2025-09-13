szeptember 13., szombat

Megrázó

35 perce

Tragédia Tatabányán: kiderült miért érkezett mentő a lakótelepre

Címkék#Tatabánya#Gál lakótelep#Gál István lakótelep#buszpályaudvar#tragédia#haláleset#rendőrautó

Sokan találgatták, mi történhetett péntek este a tatabányai Gál István lakótelepen, ahol több mentő és rendőrautó is feltűnt. A rendőrség megerősítette, hogy tragédia történt.

Kemma.hu

Péntek este nyomasztó csendet tört meg a szirénák hangja Tatabányán, a Gál István lakótelepnél. A lakók riadtan figyelték, ahogy két rendőrautó és egy mentő áll meg az egyik üzlet közelében. Már sokan sejtették, hogy szörnyű tragédia történhetett. 

tragédia
Újabb tragédia történt Tatabányán. A mentők és a rendőrök is a helyszínre érkeztek 
Forrás: Google maps

Volt, aki egy fekete zsákkal letakart testet vélt látni a földön, a látvány pedig sokakat megrendített.

Újabb tragédia 

A Kemma.hu megkereste az Országos Mentőszolgálatot és a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. A rendőrség közlése szerint természetes haláleset történt, így eljárásra nem volt szükség. Amint a mentőszolgálat hivatalos válasza is megérkezik, azt közöljük olvasóinkkal.

Ez sajnos nem az első tragikus eset a térségben. 2024 decemberében egy idős férfi lett rosszul a tatabányai buszvégállomáson, ahol a mentők hosszú perceken át küzdöttek az életéért, ám erőfeszítéseik hiábavalónak bizonyultak. Idén júliusban pedig újabb drámai pillanatok játszódtak le a tatai buszpályaudvaron, amikor egy 80 év körüli férfit próbáltak újraéleszteni a mentősök közel egy órán keresztül – sajnos akkor sem sikerült megmenteni az életét.

 

