35 perce
Tragédia Tatabányán: kiderült miért érkezett mentő a lakótelepre
Sokan találgatták, mi történhetett péntek este a tatabányai Gál István lakótelepen, ahol több mentő és rendőrautó is feltűnt. A rendőrség megerősítette, hogy tragédia történt.
Péntek este nyomasztó csendet tört meg a szirénák hangja Tatabányán, a Gál István lakótelepnél. A lakók riadtan figyelték, ahogy két rendőrautó és egy mentő áll meg az egyik üzlet közelében. Már sokan sejtették, hogy szörnyű tragédia történhetett.
Volt, aki egy fekete zsákkal letakart testet vélt látni a földön, a látvány pedig sokakat megrendített.
Újabb tragédia
A Kemma.hu megkereste az Országos Mentőszolgálatot és a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. A rendőrség közlése szerint természetes haláleset történt, így eljárásra nem volt szükség. Amint a mentőszolgálat hivatalos válasza is megérkezik, azt közöljük olvasóinkkal.
Ez sajnos nem az első tragikus eset a térségben. 2024 decemberében egy idős férfi lett rosszul a tatabányai buszvégállomáson, ahol a mentők hosszú perceken át küzdöttek az életéért, ám erőfeszítéseik hiábavalónak bizonyultak. Idén júliusban pedig újabb drámai pillanatok játszódtak le a tatai buszpályaudvaron, amikor egy 80 év körüli férfit próbáltak újraéleszteni a mentősök közel egy órán keresztül – sajnos akkor sem sikerült megmenteni az életét.
