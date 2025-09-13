szeptember 13., szombat

Tragédia

5 órája

Kiderült ki hunyt el tegnap este a lakótelepen

Kiderült, hogy kiért riasztották tegnap este a mentőket a Gál István lakótelepre. Nem ez az első hasonló tragédia Tatabányán.

Kemma.hu

Kiderült, hogy kiért küzdöttek tegnap este a mentők a Gál István lakótelepen. Több környéken lakó is arról számolt be, hogy az egyik közeli üzletnél valamilyen tragédia történhetett. 

tragédia
Újabb tragédia történt Tatabányán. A mentők és a rendőrök is a helyszínre érkeztek 
Forrás: Google maps

A rendőrség már korábban is megerősítette, hogy természetes haláleset történt. Azonban a mentőktől most azt is megtudtuk, hogy ki hunyt el. 

Tragédia: hiába küzdöttek a mentők 

– A helyszínen egy férfi bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére sajnos az életét vesztette – erősítette meg a Kemma.hu kérdésére az Országos Mentőszolgálat.

Ez sajnos nem az első tragikus eset a térségben. 2024 decemberében egy idős férfi lett rosszul a tatabányai buszvégállomáson, ahol a mentők hosszú perceken át küzdöttek az életéért, ám erőfeszítéseik hiábavalónak bizonyultak. Idén júliusban pedig a tatai buszpályaudvaron próbáltak újraéleszteni egy 80 év körüli férfit közel egy órán át – akkor sem sikerült megmenteni az életét.

 

