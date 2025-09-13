Kiderült ki hunyt el tegnap este a lakótelepen

Kiderült, hogy kiért küzdöttek tegnap este a mentők a Gál István lakótelepen. Több környéken lakó is arról számolt be, hogy az egyik közeli üzletnél valamilyen tragédia történhetett.

Újabb tragédia történt Tatabányán. A mentők és a rendőrök is a helyszínre érkeztek

Forrás: Google maps

A rendőrség már korábban is megerősítette, hogy természetes haláleset történt. Azonban a mentőktől most azt is megtudtuk, hogy ki hunyt el.

Tragédia: hiába küzdöttek a mentők

– A helyszínen egy férfi bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére sajnos az életét vesztette – erősítette meg a Kemma.hu kérdésére az Országos Mentőszolgálat.