Trafibox: itt a legfrissebb lista a Komárom-esztergomi sebességmérőkről

Országszerte robbanásszerűen terjednek a Trafiboxok. Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai szerint 2025 augusztusára már több mint 200 helyszínen állította fel őket az önkormányzat és működteti a rendőrség.

Oroszlányban a Mindszenti utcába az ipari park felé másfél éve kikerült a trafibox

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A trükkös fémdobozok egyszerűségükben rejtenek erőt: nem lehet tudni, mikor van bennük éles sebességmérő, ezért az autósok inkább minden esetben lassítanak.

Trafiboxok Komárom-Esztergom vármegyében

A vezess.hu információja szerint a friss országos listán a megye több települése is szerepel, így az itt közlekedők már jól ismerhetik a Trafiboxokat. A dobozokat jellemzően forgalmas főutak, gyalogátkelők vagy lakott területi szakaszok közelébe telepítették.

A megyei helyszínek:

Nyergesújfalu – Kossuth Lajos út 224. (a 10-es főút forgalmas szakaszán)

Tata – Május 1. út és Nagykert utca kereszteződése

Oroszlány – Mindszenti út 2122/195. hrsz.

Oroszlány – Kecskédi út 100.

Szomor – Bajnai utca 5.

Szomor – Hegyalja utca 52.

Környe – Alkotmány út 5.

Környe – Beloiannisz út 131.

Ezek a pontok nem véletlenül kerültek kijelölésre: olyan útszakaszok, ahol a gyorshajtás gyakran veszélyeztette a helyiek biztonságát. A környékbeli lakók beszámolói szerint a telepítések óta valóban lassult a forgalom, és sokan nyugodtabban engedik ki gyermekeiket az utcára.

Hogyan működik a Trafibox?

A körülbelül nyolcvan centiméter magas fémdoboz előre és hátrafelé is figyelheti a forgalmat, amennyiben épp elhelyeznek benne egy mobil traffipaxot. De akkor is betölti a szerepét, ha üres – puszta jelenlétével visszafogja a száguldozókat. Sok település épp ezért döntött a telepítés mellett: a helyiek régóta panaszkodtak a gyorshajtókra, a rendőrségnek pedig nincs mindig elegendő kapacitása a rendszeres mérésre.

Nem véletlen, hogy a polgármesterek országszerte elégedetten nyilatkoznak a tapasztalatokról. Több helyen már az első hetekben látványosan csökkent a sebesség, és nőtt a lakók biztonságérzete.

Országos rekordok

Az ORFK adatai szerint a Trafiboxok, valamint a hagyományos sebességmérések révén 2024-ben minden eddiginél több bírságot szabtak ki. Az összeg meghaladta az 56 milliárd forintot, ami majdnem a duplája az előző évi rekordnak. Ez azt is mutatja, hogy a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb közlekedési szabálysértés, ám az új rendszer hatékonyan fékezi a száguldozókat.