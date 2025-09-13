szeptember 13., szombat

Figyelem

2 órája

Trafibox: itt a legfrissebb lista a Komárom-esztergomi sebességmérőkről

Címkék#rendőrség#Trafiboxok#Komárom-Esztergom vármegyében#fémdoboz#autósok#önkormányzat#sebességmérés

Egyre több településen jelennek meg a modern sebességmérő dobozok, amelyek puszta látványukkal is lassításra késztetik az autósokat. Most összeszedtük, hogy Komárom-Esztergom vármegyében hol találkozhatnak az autósok trafiboxokkal.

Goletz-DeáK Viktória

Országszerte robbanásszerűen terjednek a Trafiboxok. Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai szerint 2025 augusztusára már több mint 200 helyszínen állította fel őket az önkormányzat és működteti a rendőrség. 

Vármegyénkben is felveszik a versenyt a gyorshajtókkal szemben. Komárom-Esztergomba is került új trafibox már.
Oroszlányban a Mindszenti utcába az ipari park felé másfél éve kikerült a trafibox
Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A trükkös fémdobozok egyszerűségükben rejtenek erőt: nem lehet tudni, mikor van bennük éles sebességmérő, ezért az autósok inkább minden esetben lassítanak.

Trafiboxok Komárom-Esztergom vármegyében

A vezess.hu információja szerint a friss országos listán a megye több települése is szerepel, így az itt közlekedők már jól ismerhetik a Trafiboxokat. A dobozokat jellemzően forgalmas főutak, gyalogátkelők vagy lakott területi szakaszok közelébe telepítették.

A megyei helyszínek:

  • Nyergesújfalu – Kossuth Lajos út 224. (a 10-es főút forgalmas szakaszán)
  • Tata – Május 1. út és Nagykert utca kereszteződése
  • Oroszlány – Mindszenti út 2122/195. hrsz.
  • Oroszlány – Kecskédi út 100.
  • Szomor – Bajnai utca 5.
  • Szomor – Hegyalja utca 52.
  • Környe – Alkotmány út 5.
  • Környe – Beloiannisz út 131.

Ezek a pontok nem véletlenül kerültek kijelölésre: olyan útszakaszok, ahol a gyorshajtás gyakran veszélyeztette a helyiek biztonságát. A környékbeli lakók beszámolói szerint a telepítések óta valóban lassult a forgalom, és sokan nyugodtabban engedik ki gyermekeiket az utcára.

Hogyan működik a Trafibox?

A körülbelül nyolcvan centiméter magas fémdoboz előre és hátrafelé is figyelheti a forgalmat, amennyiben épp elhelyeznek benne egy mobil traffipaxot. De akkor is betölti a szerepét, ha üres – puszta jelenlétével visszafogja a száguldozókat. Sok település épp ezért döntött a telepítés mellett: a helyiek régóta panaszkodtak a gyorshajtókra, a rendőrségnek pedig nincs mindig elegendő kapacitása a rendszeres mérésre.

Nem véletlen, hogy a polgármesterek országszerte elégedetten nyilatkoznak a tapasztalatokról. Több helyen már az első hetekben látványosan csökkent a sebesség, és nőtt a lakók biztonságérzete.

Országos rekordok

Az ORFK adatai szerint a Trafiboxok, valamint a hagyományos sebességmérések révén 2024-ben minden eddiginél több bírságot szabtak ki. Az összeg meghaladta az 56 milliárd forintot, ami majdnem a duplája az előző évi rekordnak. Ez azt is mutatja, hogy a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb közlekedési szabálysértés, ám az új rendszer hatékonyan fékezi a száguldozókat.

A lista egyelőre pillanatkép, hiszen több önkormányzat már most tervezi újabb Trafiboxok felállítását. Könnyen lehet, hogy a következő években Komárom-Esztergom megyében is bővül a hálózat, hiszen a helyi tapasztalatok alapján egyértelmű: a közlekedésbiztonság javításának hatékony eszköze lett a Trafibox.

 

