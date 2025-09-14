Tovább tombol a veszélyes betegség, itt bukkantak újabb gócpontra

Felvidéken, a Komáromi járásban továbbra is súlyos a járványügyi helyzet: a Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) szeptember 8-ig már 119 hepatitis A típusú vírus (VHA) megbetegedést regisztrált. Az adatok szerint négy aktív járványgóc van nyilvántartva, ezek közül három Ógyallán (Hurbanovo), egy pedig Komáromban található. A sárgaság egyre jobban terjed, egyre több gócpontot alakít ki.

A sárgaság terjedése miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intenek mindenkit

Forrás: pexels.com

A sárgaság legkritikusabb gócpontjai

A legkritikusabb helyzet Ógyallán alakult ki, ahol a 36. naptári héten húsz új esetet jelentettek sárgaság fertőzéssel. Az egyik járványgócban már 88 ember betegedett meg, főként olyan családok körében, akik alacsony szociális és higiéniai körülmények között élnek, és több lakcímen osztoznak a városban. Egy másik gócban 22 fertőzöttet tartanak nyilván, itt a héten 12 új esetet regisztráltak. A harmadik, újonnan azonosított gócban eddig öt megbetegedés történt, összesen 15 személyt tekintenek veszélyeztetettnek.

Komáromban egy járványgócot tartanak számon, ahol eddig négy esetet jegyeztek fel. Újabb megbetegedés a legutóbbi héten nem fordult elő, de a fertőzés itt is családon belül, szintén rossz higiéniai körülmények között terjedt.

A sárgaság komoly veszélyeket rejt

A sárgaság nem önálló betegség, hanem tünetegyüttes, amely mögött legtöbbször vírusos májgyulladás áll. A betegség fő jele, hogy a szemfehérje és a bőr is sárgás árnyalatot vesz fel a bilirubin felszaporodása miatt. Erről részletesebben korábbi írásunkban is beszámoltunk: Továbbra is járványszerűen terjed a veszélyes betegség. A betegség nemcsak kellemetlen, hanem hosszú gyógyulási folyamatot is igényelhet, és szigorú diétát kell betartanunk legalább fél évig. Erről szintén írtunk korábban: Nem játék a sárgaság: több hónapos lábadozás vár a betegekre című cikkünkben, ahol egy beteggel vettük fel a kapcsolatot, aki elmesélte nekünk a vírussal járó viszontagságokat.

A hatóságok válasza – intézkedések súlya

Az RÚVZ KN nem tétlenkedik, több intézkedést is bevezetett a járvány megfékezésére:

Járványügyi vizsgálatok annak érdekében, hogy pontosan beazonosítsák a fertőzés gócpontjait és megfelelő intézkedéseket vezessenek be.

Azonosított kontaktszemélyek orvosi felügyelete és immunizálása.

Olyan intézményekben, ahol a higiénés-epidemiológiai helyzet fokozottan kockázatos (éttermek, közösségi létesítmények, iskolák, gyermekintézmények), szigorúb protokollokat vezettek be.

Nagy hangsúlyt fektetnek a közösségek tájékoztatására: iskolákban, óvodákban szemléltető módon mutatják be a helyes kézmosási technikát; városok és községek lakói kapnak szórólapokat, hogy tudják, mit tehetnek a fertőzések terjedése ellen.

Különösen Hurbanovo városában: fertőtlenítették az artézi kutat, amelyet az ivóvízforráshoz használnak; gondoskodnak az érintett lakosok ivóvízhez jutásáról; korlátozzák vagy mellőzik a tömegrendezvényeket a helyzet javulásáig; felügyelik az élelmiszer-üzletek és szociális szolgáltatások betartását a járványügyi előírásoknak.

Figyelmeztetés a szülőknek és a lakosságnak

Az egészségügyi szakemberek külön is felhívják a figyelmet:

Két éves kor körül vagy annál fiatalabb gyermekek esetén különösen fontos lehet az oltás, főként olyan területeken, ahol nincs megfelelő ivóvíz-ellátás, csatornázás, tiszta higiéniai környezet.

Otthon is oda kell figyelni: rendszeres és alapos kézmosás szükséges, valamint kerülni kell a szennyezett vízzel való érintkezést vagy az ismeretlen forrásból származó ivóvíz fogyasztását.

A szakemberek szerint a megelőzés és a fokozott óvatosság kulcsfontosságú ahhoz, hogy sikerüljön megfékezni a járványt, különösen Ógyallán, ahol a helyzet a legsúlyosabb.