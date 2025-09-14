szeptember 14., vasárnap

Kvíz

1 órája

Történelmi városok kvíz - Mennyire ismered Magyarország városait?

Mennyire ismered Magyarország történelmi városait? Válaszolj a kvíz kérdéseire, és fedezd fel történelmi városok titkait. Izgalmas és tanulságos utazásra hívunk, ahol a tudásodat is próbára teheted.

Varga Panna

Az ország történelmi városai egyedülálló atmoszférával és gazdag múltjukból fakadó érdekességekkel várják a látogatókat. Néhány város híres művészeti életéről, mások impozáns építészeti örökségükről vagy festői természeti környezetükről. Ez a kvíz lehetőséget ad, hogy játékosan ismerkedj meg velük, és közben új érdekességekre is rábukkanj.

Történelmi városai
 Magyarország történelmi városai:  Esztergom
Fotó: Flajsz Péter

Ez a kvíz remek lehetőség, hogy játékosan ismerkedj meg Magyarország történelmi városaival. Fedezd fel a városok egyedi hangulatát, történelmét és kulturális érdekességeit, miközben próbára teszed a tudásodat.

1.
1. Melyik városban található a Bazilika, Magyarország legnagyobb temploma?
2.
2. Melyik város híres a vízimalmairól és tavairól?
3.
3. Hol koronázták meg Károly Róbertet magyar királlyá?
4.
4.Melyik város híres a 1552-es vár védelméről?
5.
5.Melyik római kori város található Pécs területén?
6.
6.Melyik város híres művészeti központjáról és galériáiról?
7.
7. Melyik város híres a borfesztiváljairól?
8.
8.Melyik város a "leghűségesebb város" címet viseli?
9.
9.Melyik város híres középkori vára és fürdőjéről?
10.
10.Melyik város híres nyári kulturális fesztiváljairól és színpadi előadásairól?

Eredmények: Magyarország történelmi városai

  • 8–10 helyes válasz: Gratulálunk! Igazi magyar történelem szakértő vagy!
  • 5–7 helyes válasz: Jó munkát végeztél! Még van mit tanulni, de közel jársz!
  • 0–4 helyes válasz: Ne csüggedj! Még sok felfedezni való vár rád Magyarország történelmi városaiban!
