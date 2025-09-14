Történelmi városok kvíz - Mennyire ismered Magyarország városait?

Az ország történelmi városai egyedülálló atmoszférával és gazdag múltjukból fakadó érdekességekkel várják a látogatókat. Néhány város híres művészeti életéről, mások impozáns építészeti örökségükről vagy festői természeti környezetükről. Ez a kvíz lehetőséget ad, hogy játékosan ismerkedj meg velük, és közben új érdekességekre is rábukkanj.

Magyarország történelmi városai: Esztergom

Fotó: Flajsz Péter

