Esztergomiak mennek el mellettük nap mint nap: török kori emlékek daltól a dzsámiig

Az első és egyben a magyarok számára végzetes ostrom 1543-ban volt. Az esztergomi csatában kétezer gyalogos védelmezte a várat, köztük olaszok, spanyolok és németek. A török a Víziváros felől, a Weprecht-torony felől ostromolták a várhegyet, majd Szulejmán pasa seregei itt tudtak betörni a végvárba.

A török hódoltság 150 évig tartott hazánkban és Esztergomban is ennek az időszaknak számos emléke maradt fenn az utókornak. A város szerkezete jelentősen megváltozott a török megszállás alatt, írta Horváth István helytörténész, a Balassa Bálint Múzeum régésze.

Átalakult a város a török uralom alatt

A középkori Esztergom három központi magját a Duna felett emelkedő Vár, az alatta, illetve a Nagy- és Kis-Duna partján elterülő érseki Víziváros és a Királyi város alkotta. A török helyi uralkodók itt bástyákat, védőfalakt emeltek, illetve a saját kultúrájukhoz kapcsolódó épületeket építtettek.

Ezen területeken megtalálható épületek megtalálásában Tolnai Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze volt segítségünkre, aki felsorolta, hol és melyik régi épület(rész) emlékeztet a 150 éves török uralomra.

Esztergomi Vár, Északi rondella

Helyén a középkorban is állt egy torony, amelyet 1543-ban a törökök szétlőttek. Ennek a helyére építették fel ezt a rondellát a törökök, még a XVI. században. A rondella eredetileg kazamatázott volt, két ágyúkamrája ma is látszik. A vár többi része keresztény erődítmény.