2 órája
Esztergomiak mennek el mellettük nap mint nap: török kori emlékek daltól a dzsámiig
Esztergom történelmi városrésze tudna mesélni. Az ország egyik jelentős végváraként még mai napig bástyák, épületek őrzik a török kori emlékeket. Régészeti leletek, föld alatti titkos alagút árulkodik a múltról...
Forrás: 24 Óra
Esztergom történelme bővelkedik fordulatokban. Magyarország elsőként alapított városa a király székhely volt évtizedekig, majd a történelmi viharai közt a török is elfoglalta. Nemrég nevének eredetének jártunk utána, most pedig a török kori nyomait kerestük a belvárosban, amely mellett az esztergomiak nap mint nap elsétálnak...
Törökök emlékét őrzik Esztergom falai
Az esztergomi látnivalók sorában számos török korból maradt emlék szerepel. De menjünk vissza az időben, hogy is kerültek ide.
A török seregek már nem sokkal a mohácsi csata, azaz 1526 után megjelentek Esztergom váránál, Több mint 15 évig állomásoztak a városban a török seregek, m a várat egészen 1543-ig békén hagyták.
Az első és egyben a magyarok számára végzetes ostrom 1543-ban volt. Az esztergomi csatában kétezer gyalogos védelmezte a várat, köztük olaszok, spanyolok és németek. A török a Víziváros felől, a Weprecht-torony felől ostromolták a várhegyet, majd Szulejmán pasa seregei itt tudtak betörni a végvárba.
A török hódoltság 150 évig tartott hazánkban és Esztergomban is ennek az időszaknak számos emléke maradt fenn az utókornak. A város szerkezete jelentősen megváltozott a török megszállás alatt, írta Horváth István helytörténész, a Balassa Bálint Múzeum régésze.
Átalakult a város a török uralom alatt
A középkori Esztergom három központi magját a Duna felett emelkedő Vár, az alatta, illetve a Nagy- és Kis-Duna partján elterülő érseki Víziváros és a Királyi város alkotta. A török helyi uralkodók itt bástyákat, védőfalakt emeltek, illetve a saját kultúrájukhoz kapcsolódó épületeket építtettek.
Ezen területeken megtalálható épületek megtalálásában Tolnai Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze volt segítségünkre, aki felsorolta, hol és melyik régi épület(rész) emlékeztet a 150 éves török uralomra.
Esztergomi Vár, Északi rondella
Helyén a középkorban is állt egy torony, amelyet 1543-ban a törökök szétlőttek. Ennek a helyére építették fel ezt a rondellát a törökök, még a XVI. században. A rondella eredetileg kazamatázott volt, két ágyúkamrája ma is látszik. A vár többi része keresztény erődítmény.
A bástyán készült el a turisták kedvenc fotózási pontja, Melocco Miklós monumentális szobra, amely Szent István megkoronázását ábrázolja.
Budai kapu rondella
Esztergom látképének ikonikus eleme ez a bástya, amely a Víziváros és a Vár között húzódik. Könnyű felismerni a kis kőkupolás őrtornyáról. Az első török megszállás alatt, II. Szulejmán építtette, a Szent Adalbert-templom szentélyének leomlott köveiből.
Malom-bástya
A Malom-bástya északi oldalához a törökök építettek egy kicsi, lekerekített bástyácskát, talán a XVII. században. A bástya az akkor kis falu, Szentgyörgymező irányából érkező esetleges támadás kivédésére. Falainak maradványa a Berényi Zsigmond utca vár felőli oldalán, az utolsó házak mögött még ma is láthatóak.
Hévízi erőd, azaz a Mattyasovszky-bástya
Esztergom másik legismertebb bástyája, amely Kis-Duna sétányon található. Az első világháborúban elesettek emléktáblája is itt található.
Bár sokan a XVI. századira teszik az építését, valószínűleg az 1605. évi visszafoglalását követően építették a törökök, a Szent-Tamási, illetve a szigeti ágyuk elleni védelmet erősítendő. Nagyon jellegzetes formája van: nem kerek, hanem 15 szögű az alaprajza.
Révkapu-rondella
A törökök építették a XVII. században, a Vízi kapu védelmét szolgálta. Néhány középkori faragott kő is megtalálható a falában.
Ferences-rondella
A legújabb kutatások szerint az első török megszállás alatt, a XVI. században építették. A századfordulós metszeteken már szerepelt.
Hévízfürdő tornya
Középkori torony helyére valószínűleg Rusztem pasa építette 1559-1563 között. A XIX. században beleépült egy lakóház.
Kis Fürdő
A Hévízi erőd és a középkori városfal árkában épült fel, 1605 után. Evlia Cselebi 1663-ban már megemlíti. Egy medencéje volt. A Kis-Duna sétányon található török fürdő jelenleg feltárás alatt van.
Özicseli Hadzsi Ibrahim pasa dzsámija
A Vízivarosban, az Erzsébet park felett található dzsámit középkori Weprecht-torony védelmére felépített XVI. századi Malom-bástya mellé emeltette Ibrahim pasa ezt az épületet. Ez az egykori Oszmán Birodalom északnyugati irányban található legtávolabbi megmaradt és felújított dzsámija.
Innen ostromolta a várat a török sereg 1543-ban. Udvarán található középkori vízemelő szerkezet szállította a vizet az esztergomi vár védőinek, a hagyomány szerint a pasa seregei pedig ezt elfoglalva kényszerítették térdre a védőket.
Különlegessége, hogy alatta futott a középkori út, és a liturgikus tértől fallal elválasztva volt egy folyosó, a gyilokjáró,amelyen a katonák közlekedhettek. 1603. évi felmérésen még nem látszik, 1663-ban Evlia Cselebi már megemlíti.
Török fürdő is volt az épületnél, három medencével, amely a 20. század közepéig működött. A dzsámit és a minaretet a 2000-re években kezdték feltárni,2006-ban felújítani. Ma múzeumként üzemel, idén augusztusban tárlat is nyílt,illetve a csonka minaretbe is fel lehet menni.
Török felirat a dunai falon
Az Özicseli-dzsámi alatt volt a Víziváros dunai kapuja. Ennek íve felett van egy felirat, amely szerint Szulejmán szultán hadai e helyen törtek be a várba 1543-ban. Egyesek hitelesnek tekintik a követ, mások utólagos hamisítványnak.
A sípoló-hegyi erőd
Az 1596. évi ostrom során építették a keresztény csapatok, Szent János erőd néven. Eredeti formája négyzetes volt, kis bástyákkal a sarkain. A sikeres ostrom után a keresztények széthányták, de a sáncok maradékai ma is jól láthatóak. Ebben kőépület nem volt.
Vannak föld alatti, nem látható emlékek is, mint híd a Szent Tamás hegyről lefolyó, a Szent István Strandfürdő vizét tápláló Mala forrásalagút hídja, illetve házak alatt elhelyezkedő, egykori török fürdők.
+1 Török kori dal őrzi az esztergomi vár titkát
török idők hódoltságban janicsárének is született a városról, Estergon Kalesi ( azaz Esztergom vára) címmel, amely manapság népszerű virágénekként ismert. A dal az esztergomi várról és a távolban maradt szerelmesről szól.