Ingatlanok

1 órája

Itt a három legdrágább licit ingatlan Tatabányán, egy gyerekotthon is köztük van

Címkék#Tatabánya#gyermekotthon ár#ingatlan#licit

Három tatabányai ingatlan most licitálható, közöttük az előző cikkünkben említett gyermekotthon ára lejjebb ment. A drága licit lehetőséget kínál az érdeklődőknek.

Balogh Rebeka

Tatabánya térségében nem csak az olcsó, hanem a magasabb értékű, ingatlanok iránt is van érdeklődés. Jelenleg három, drága licitálható ingatlan várja az érdeklődőket – íra a licit.info.hu

Drága licit lehetőségek Tatabányán: gyermekotthon és további lakóingatlanok Forrás: licit.info
Drága licit lehetőségek Tatabányán: gyermekotthon és további lakóingatlanok
Forrás: licit.info

Drága licit: aktuális lehetőségek Tatabányában

  1. Gyermekotthon
    Az előző cikkünkben bemutatott Puskin utca 7. szám alatti gyermekotthon kikiáltási ára most 215 138 000 Ft, minimum ára megegyezik ezzel. Az ingatlan  építészeti szempontból ipari jellegű, de tágas terekkel rendelkezik. Az árverés vége hamarosan esedékes.
  2. Lakóház
    A Kálvária utca 5. szám alatti ingatlan kikiáltási és minimum ára 37 500 000 Ft. A 241 m² alapterületű lakóház és udvar Vht. 145/C (3) a.) szerinti lakóépületként van nyilvántartva. Az árverés vége hamarosan esedékes, a licitálók részletes adatok alapján dönthetnek a részvételről.
  3. Két szobás lakás
    A Szabó Ignác utca 3/B földszinti lakás kikiáltási és minimum ára 29 650 000 Ft. A lakás 65 m² hasznos alapterületű, belmagassága 2,7 m, jelenleg lakatlan, bérlakásként hasznosított. Az ingatlan alaprajza három szobát, konyhát kamrával, fürdőszobát, wc-t, előszobát és loggiát tartalmaz, valamint a társasház közös helyiségeit (pinceszinti tároló, közlekedők). A nyílászárók műanyag borítású acéltok szerkezetűek, a belső ajtók pallótokos faanyagúak, a burkolatok a helyiségek szerint PVC, laminált lap vagy szalagparketta. A lakás állapota közepes, felújítandó. Az árverés vége hamarosan esedékes.

 

