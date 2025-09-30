szeptember 30., kedd

Felfoghatatlan tragédia

2 órája

"Úgy ugrottam az égő szobába a gyerekért" - minden odalett a tokodi háztűzben

Címkék#tűzeset#lakóháztűz#háztűz#kisbaba

Összeégett bútorok, mosógép, pénz, ház - a tokodi család szó szerint mindenét elvesztette az éjjeli háztűzben. A gyerekeket mentették. Kisbabával menekültek a gyilkos tűz elől. Soroljuk, miben segíthettek a talpra álláshoz a tokodi háztűz károsultjainak.

Feleki Marietta

Édesen alszik a 4 hónapos kisfiú a patikatisztaságú babakocsiban a tokodi kertben. Körülötte rokongyerekek játszanak, anyja a lépcsőn ülve beszélget - idilli kép, ám a békésen alvó kisbaba kedd éjjel anyja karjában menekült a pusztító lángok elől, otthonukból. Most rokonoknál találtak menedékre - ám egyelőre azt sem tudja a család, hogy lesz a holnap. A tokodi háztűz után kerestük fel a családot.

Kisbabával menekültek a gyilkos lángok elől, most minden segítségre szükségük van a tokodi háztűz károsultjainak.
Kisbabával menekültek a gyilkos tűz elől, most minden segítségre szükségük van a talpra álláshoz.
Forrás: beküldött

Tűzben pusztult el az otthonuk

Beatrix és családja pokoli órákon vannak túl: otthonuk szeptember 30-án hajnali fél kettőkor a szemük láttára égett le. A lángok gyorsan terjedtek a kis otthonukban, és gyakorlatilag életveszélyben voltak. 

– A 11 éves fiam ágya mellett gyulladt ki a tűz. Ezután pillanatok alatt terjedt tovább. Olyan hirtelen történt, hogy gyakorlatilag csak a gyerekeket - és egy telefont - mentettünk ki. A babával a karomon rohantam ki az ajtón. Majd vissza, a 11 éves fiamért a szobába. Úgy ugrottam be érte. A talpamat meg is égette a tűz. 

Kisbabával menekültek a gyilkos lángok elől, most minden segítségre szükségük van a tokodi háztűz károsultjainak.
A 4 hónapos kisfiú adományba kapott babakocsiban békésen aludt ottjártunkkor
Forrás: beküldött

A fiúnak az oldala égett meg - mutatta lábát az asszony, amelyről félrehúzta a kötést. Alatta hólyagos a talpa. A kisfiú oldalán hatalmas égési nyom látszódik, egy részén kötés van. Az esztergomi sürgősségi osztályon látták el őket, ám még éjjel hazamehettek. A négy hónapos kisbabának nem esett baja.

Soroljuk, miben segíthettek a családnak

– Helyben nagy segítség lenne olyan, aki a rendbetételnél, a sitt, a törmelék és az elektromos hulladék elszállításában tudna segíteni – mondta a család rokona, akinél laknak. - Több millió forint kár keletkezett, fagerendára, mészre, cementre van szükség ahhoz, hogy a helyreállítást megkezdjük - mondta a férfi. A családnak emellett 

  • tartós élelmiszerre,
  • bébiételre, 
  • pelenkára, 
  • a kisfiúnak iskolatáskára, 
  • ruhákra, 
  • cipőkre, 
  • az asszonynak női S/M méretű ruhákra.
  • 40-41-es férfi és női cipőkre lenne frissen szüksége.

Pénzadomány is jól jön, bár tudják: az a legnehezebb most.

Aki segíteni szeretne, a Tokod-Üveggyári Védőnői szolgálat felé jelezze a 06-30/572-2582-es telefonszámon.

Tragédiák sora a családban

A rokonaiknál kaptak menedéket, egyelőre ott laknak, ám tulajdonképpen semmijük nem maradt.

– Bennégett az összes bútorunk, a mosógépünk. A szárítógépet meg sem találtuk, úgy szétégett. A pénzünk, bankkártyánk, irataink, a gyerek tanszerei, táskája, ruháink - minden odalett – mesélte Beatrix. - Egy telefont sikerült kihozni - azon tartjuk a kapcsolatot mindenkivel, Nem tudom, a sors miért ilyen kegyetlen: két hónapja halt meg a kisbaba édesanyja, a férjem lánya. Embóliában. A kicsit magunkhoz vettük. Az anyát nemrég temettük el, több százezer forint volt. És most ez is - dől a szó az asszonyból, aki párjával jelenleg három gyerekről gondoskodik összesen.

Az eset után a környékbelieket tömörítő Facebook-csoportokban több felhívás is érkezett adománygyűjtésre, többek közt a területi védőnő részéről. Ottjártunkkor már többen vittek ruhákat, tápszert, babakocsit a kis családnak. Ám ez csak egy része a szükségesnek, hiszen az otthonuk lett a lángok martaléka.

– A polgármesteri hivataltól kapunk egyszeri gyorssegélyt, illetve segítenek a irataink újraigénylésében - tette hozzá Beatrix.

Kisbabával menekültek a gyilkos lángok elől, most minden segítségre szükségük van a tokodi háztűz károsultjainak.
Kisbabával menekültek a gyilkos lángok elől, most minden segítségre szükségük van a tokodi háztűz károsultjainak.
Forrás: beküldött

Vizsgálat zajlik, miért keletkezett a tokodi háztűz

A vármegyei katasztrófavédelemtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a tűzeset keletkezésének okait tűzvizsgálati hatósági eljárás keretében vizsgálják jelenleg. A mentőszolgálat kommunikációs osztályának hivatalos tájékoztatása szerint két embert, köztük egy gyermeket égési sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba az éjjel.

 

