"Úgy ugrottam az égő szobába a gyerekért" - minden odalett a tokodi háztűzben

Édesen alszik a 4 hónapos kisfiú a patikatisztaságú babakocsiban a tokodi kertben. Körülötte rokongyerekek játszanak, anyja a lépcsőn ülve beszélget - idilli kép, ám a békésen alvó kisbaba kedd éjjel anyja karjában menekült a pusztító lángok elől, otthonukból. Most rokonoknál találtak menedékre - ám egyelőre azt sem tudja a család, hogy lesz a holnap. A tokodi háztűz után kerestük fel a családot.

Kisbabával menekültek a gyilkos tűz elől, most minden segítségre szükségük van a talpra álláshoz.

Forrás: beküldött

Tűzben pusztult el az otthonuk

Beatrix és családja pokoli órákon vannak túl: otthonuk szeptember 30-án hajnali fél kettőkor a szemük láttára égett le. A lángok gyorsan terjedtek a kis otthonukban, és gyakorlatilag életveszélyben voltak.

– A 11 éves fiam ágya mellett gyulladt ki a tűz. Ezután pillanatok alatt terjedt tovább. Olyan hirtelen történt, hogy gyakorlatilag csak a gyerekeket - és egy telefont - mentettünk ki. A babával a karomon rohantam ki az ajtón. Majd vissza, a 11 éves fiamért a szobába. Úgy ugrottam be érte. A talpamat meg is égette a tűz.

A 4 hónapos kisfiú adományba kapott babakocsiban békésen aludt ottjártunkkor

Forrás: beküldött

A fiúnak az oldala égett meg - mutatta lábát az asszony, amelyről félrehúzta a kötést. Alatta hólyagos a talpa. A kisfiú oldalán hatalmas égési nyom látszódik, egy részén kötés van. Az esztergomi sürgősségi osztályon látták el őket, ám még éjjel hazamehettek. A négy hónapos kisbabának nem esett baja.

Soroljuk, miben segíthettek a családnak

– Helyben nagy segítség lenne olyan, aki a rendbetételnél, a sitt, a törmelék és az elektromos hulladék elszállításában tudna segíteni – mondta a család rokona, akinél laknak. - Több millió forint kár keletkezett, fagerendára, mészre, cementre van szükség ahhoz, hogy a helyreállítást megkezdjük - mondta a férfi. A családnak emellett

tartós élelmiszerre,

bébiételre,

pelenkára,

a kisfiúnak iskolatáskára,

ruhákra,

cipőkre,

az asszonynak női S/M méretű ruhákra.

40-41-es férfi és női cipőkre lenne frissen szüksége.

Pénzadomány is jól jön, bár tudják: az a legnehezebb most.

Aki segíteni szeretne, a Tokod-Üveggyári Védőnői szolgálat felé jelezze a 06-30/572-2582-es telefonszámon.

Tragédiák sora a családban

A rokonaiknál kaptak menedéket, egyelőre ott laknak, ám tulajdonképpen semmijük nem maradt.