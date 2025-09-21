Mráz Ágoston Sámuel: nagy vizsga előtt a Tisza Párt

Mráz Ágoston Sámuel elemző hangsúlyozta: a Tisza Pártnak mindössze tíz napja maradt, hogy teljesítse a jelöltbemutatási kötelezettségét. A 318 név nyilvánosságra hozatala egyszerre mérföldkő és próbatétel. Ez mutatja meg, mennyire van valódi politikai tartalom a mozgalom mögött. Mindhatni a Tisza Párt jelöltbemutatás vizsgára készül most.

A Tisza Párt állapotának legnagyobb vizsgája, sikerül-e Magyar PÉteréknek jelölteket állítani.

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Nem a Tisza Pártnak kedvezett az elmúlt időszak

A közélet fő témái az elmúlt héten a Tisza-adó, Ruszin-Szendi fegyverviselése és az Otthon Start program voltak. Emellett a politika iránt különösen érdeklődők a Fidesz kihelyezett frakcióüléséről és a Digitális Polgári Kör rendezvényéről értesülhettek.

Magyar Péter orosz energia ügyében már nyilatkozott

Mráz emlékeztetett: október 1-jén indul a háromgyermekes anyák adómentessége, amely újabb széles körű támogatást szerezhet a kormánynak. A Tisza Pártnak viszont nehézséget jelenthet, hogy Magyar Péter már korábban az orosz energia ellenében foglalt állást, ami összhangban van Ursula von der Leyen terveivel. Ez szerinte rontja Magyarország tárgyalási pozícióit.



