szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

25°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisza Párt

1 órája

Mráz Ágoston Sámuel: nagy vizsga előtt a Tisza Párt

Címkék#Tisza Párt#Tisza-adó#Mráz Ágoston Sámuel#Magyar Péter

A Nézőpont Intézet vezetője szerint hamarosan eldől, mennyire szervezett Magyar Péter mozgalma. A jelöltbemutatás határideje nagy próbatételt jelent a Tisza Pártnak.

Kemma.hu

Mráz Ágoston Sámuel elemző hangsúlyozta: a Tisza Pártnak mindössze tíz napja maradt, hogy teljesítse a jelöltbemutatási kötelezettségét. A 318 név nyilvánosságra hozatala egyszerre mérföldkő és próbatétel. Ez mutatja meg, mennyire van valódi politikai tartalom a mozgalom mögött. Mindhatni a Tisza Párt jelöltbemutatás vizsgára készül most.

Mráz Ágoston Sámuel szerint tíz nap alatt eldől, képes-e bemutatni 318 jelöltjét a Tisza Párt. Ez a mozgalom állapotának legnagyobb vizsgája.
A Tisza Párt állapotának legnagyobb vizsgája, sikerül-e Magyar PÉteréknek jelölteket állítani.
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Nem a Tisza Pártnak kedvezett az elmúlt időszak

A közélet fő témái az elmúlt héten a Tisza-adó, Ruszin-Szendi fegyverviselése és az Otthon Start program voltak. Emellett a politika iránt különösen érdeklődők a Fidesz kihelyezett frakcióüléséről és a Digitális Polgári Kör rendezvényéről értesülhettek.

Magyar Péter orosz energia ügyében már nyilatkozott

Mráz emlékeztetett: október 1-jén indul a háromgyermekes anyák adómentessége, amely újabb széles körű támogatást szerezhet a kormánynak. A Tisza Pártnak viszont nehézséget jelenthet, hogy Magyar Péter már korábban az orosz energia ellenében foglalt állást, ami összhangban van Ursula von der Leyen terveivel. Ez szerinte rontja Magyarország tárgyalási pozícióit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu