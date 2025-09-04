Lebukott a Tisza Párt, itt az újabb bizonyíték a tervezett adóemelésekről

Felvétel került nyilvánosságra a Tisza Párt adóterveiről. Magyar Péter emberei gond nélkül megszavazzák az adóemelést, közben kimondják: erről a kampányban hallgatni akarnak – erről írt a napokban Erős Gábor országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.

Előkerült egy titkos felvétel a Tisza Pártról

Forrás: Sonline.hu

Tisza Párt videón bukott le

A Tisza Párt célja a 33%-os Tisza-adó eltitkolása, de a nyilvánosságra került felvétel leleplezte a terveiket – írta kommmentjében. A leleplező videót a mandiner.hu oldalán tudják megnézni.

A brutális tisza-adó következményeiről már mi is többször beszámoltunk. Már tudjuk, hogy óriási hatása lehet a bírók és a honvédek fizetésére.