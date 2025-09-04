szeptember 4., csütörtök

Videó

1 órája

Lebukott a Tisza Párt, itt az újabb bizonyíték a tervezett adóemelésekről

Címkék#Tisza Párt#Tisza-adó#Magyar Péter

Titkolná a Tisza Párt, hogy adót emelne - hívta fel a figyelmet Erős Gábor országgyűlési képviselő a közösségi oldalán a minap.

Kemma.hu

Felvétel került nyilvánosságra a Tisza Párt adóterveiről. Magyar Péter emberei gond nélkül megszavazzák az adóemelést, közben kimondják: erről a kampányban hallgatni akarnak – erről írt a napokban Erős Gábor országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán

Tisza Párt
Előkerült egy titkos felvétel a Tisza Pártról
Forrás: Sonline.hu

Tisza Párt videón bukott le

A Tisza Párt célja a 33%-os Tisza-adó eltitkolása, de a nyilvánosságra került felvétel leleplezte a terveiket – írta kommmentjében. A leleplező videót a mandiner.hu oldalán tudják megnézni. 

A brutális tisza-adó következményeiről már mi is többször beszámoltunk. Már tudjuk, hogy óriási hatása lehet a bírók és a honvédek fizetésére. 

Czunyiné dr. Bertalan Judit pedig ágazatonként is megosztotta, hogy egy háromkulcsos adórendszer bevezetésével Magyarországon mennyivel csökkennének a nettó fizetések.

 

