1 órája
Lebukott a Tisza Párt, itt az újabb bizonyíték a tervezett adóemelésekről
Titkolná a Tisza Párt, hogy adót emelne - hívta fel a figyelmet Erős Gábor országgyűlési képviselő a közösségi oldalán a minap.
Felvétel került nyilvánosságra a Tisza Párt adóterveiről. Magyar Péter emberei gond nélkül megszavazzák az adóemelést, közben kimondják: erről a kampányban hallgatni akarnak – erről írt a napokban Erős Gábor országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.
Tisza Párt videón bukott le
A Tisza Párt célja a 33%-os Tisza-adó eltitkolása, de a nyilvánosságra került felvétel leleplezte a terveiket – írta kommmentjében. A leleplező videót a mandiner.hu oldalán tudják megnézni.
A brutális tisza-adó következményeiről már mi is többször beszámoltunk. Már tudjuk, hogy óriási hatása lehet a bírók és a honvédek fizetésére.
A bírók és a katonák is nagy vesztesei lennének a Tisza adónakA Tisza Párt többkulcsos szja-ja a bírók fizetését évente közel 3 millióval, a katonákét pedig félmillióval csökkentené.
Czunyiné dr. Bertalan Judit pedig ágazatonként is megosztotta, hogy egy háromkulcsos adórendszer bevezetésével Magyarországon mennyivel csökkennének a nettó fizetések.