Drasztikus adóemelést tervez Magyar Péter és a Tisza Párt – kampány indult ellene

A közleményben szerepel: 22 és 33 százalékos jövedelemadót vezetnének be, amely a középosztályt és az alacsonyabb keresetűeket is súlyosan sújtaná.

Itt van Magyar Péterék terve: a Tisza-csomag megkurtítaná a magyar munkavállalókat

Tarr Zoltán szavai szerint:

választást kell nyerni és utána mindent lehet.

A mozgalom értékelése szerint ez bizonyítja, hogy a párt a választók félrevezetésére alapozza stratégiáját. Az Ellenállás Mozgalom kampányának részeként indított kalkulátor megmutatja: a komáromi és esztergomi családok is jelentős összegektől esnének el a Tisza-adó miatt. A mozgalom célja, hogy senki ne maradjon tudatlan a tervezett megszorításokkal kapcsolatban.