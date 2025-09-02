Az utca embere is kiborult a Tisza-adó miatt + VIDEÓ

Mi is beszámoltunk arról a hírről, hogy nemrég napvilágra került a Tisza Párt egy belsős dokumentuma, amely eltörölné a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelem-adó rendszert, és helyette progresszív, sávos, többkulcsos adózást vezetne be. A Tisza-adó a középrétegek zsebét is megkurtítaná, amelynek bevezetésével nőhet a havi teher, ami nemcsak az egyéni költségvetéseket, hanem a megyei munkaerőpiac stabilitását is befolyásolhatja. És hogy mit gondolnak erről az emberek? Az utca embere videónkból kiderül.

A Tisza-adó a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan

Forrás: MW