szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

20°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adóemelés

1 órája

Az utca embere is kiborult a Tisza-adó miatt + VIDEÓ

Címkék#Tisza-adó#Jövedelemadó#rendszer#munkaerőpiac#adó

Többkulcsos személyi jövedelemadót tervez hatalomra kerülése esetén a Tisza párt, amely sokakat érintene érzékenyen. A Tisza-adóról az utca emberét is megkérdeztük Tatabányán.

Kemma.hu

Mi is beszámoltunk arról a hírről, hogy nemrég napvilágra került a Tisza Párt egy belsős dokumentuma, amely eltörölné a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelem-adó rendszert, és helyette progresszív, sávos, többkulcsos adózást vezetne be. A Tisza-adó a középrétegek zsebét is megkurtítaná, amelynek bevezetésével nőhet a havi teher, ami nemcsak az egyéni költségvetéseket, hanem a megyei munkaerőpiac stabilitását is befolyásolhatja. És hogy mit gondolnak erről az emberek? Az utca embere videónkból kiderül.

Tisza-adó, Magyar Péter
A Tisza-adó a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan
Forrás: MW

A Tisza-adóról kérdeztük az utca emberét

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu