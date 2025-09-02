1 órája
Az utca embere is kiborult a Tisza-adó miatt + VIDEÓ
Többkulcsos személyi jövedelemadót tervez hatalomra kerülése esetén a Tisza párt, amely sokakat érintene érzékenyen. A Tisza-adóról az utca emberét is megkérdeztük Tatabányán.
Mi is beszámoltunk arról a hírről, hogy nemrég napvilágra került a Tisza Párt egy belsős dokumentuma, amely eltörölné a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelem-adó rendszert, és helyette progresszív, sávos, többkulcsos adózást vezetne be. A Tisza-adó a középrétegek zsebét is megkurtítaná, amelynek bevezetésével nőhet a havi teher, ami nemcsak az egyéni költségvetéseket, hanem a megyei munkaerőpiac stabilitását is befolyásolhatja. És hogy mit gondolnak erről az emberek? Az utca embere videónkból kiderül.
A Tisza-adóról kérdeztük az utca emberét