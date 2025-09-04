Turizmusban dolgozol? A Tisza-adó neked is fájni fog!

Bruttóban jól hangzik, de a Tisza-adóval már nem marad annyi belőle. A turizmus és vendéglátás dolgozói eddig is akkor dolgoztak, amikor mások pihentek – most a fizetésük is csökkenhet.

A vendéglátásban dolgozók már most sem keresnek sokat – a Tisza-adó még tovább csökkentené a nettó fizetésüket

Fotó: Hatlaczki Balázs / Forrás: MW

Nemcsak a „gazdagokat” érinti a Tisza-adó

A Tisza Párt új adóterve szerint háromsávos, progresszív adórendszer jönne, amit sokan csak Tisza-adóként emlegetnek. A nyilvánosságra került kulcsok alapján azonban nem a leggazdagabbak, hanem a dolgozó középréteg járna rosszul – írja a magyarnemzet.hu oldala.

Turizmus: több százezer forint veszteség

A szálláshely-szolgáltatásban dolgozók bruttó átlaga mindössze 452 911 forint, mégis többen komoly jövedelemcsökkenéssel számolhatnának. Egy szálláshelyvezető éves szinten 437 ezer forinttal járhat rosszabbul. Egy utazásszervező vagy séf akár 270 ezer forinttal is kevesebbet vihetne haza.

Nem csak a vezetők érintettek: recepciósok, kulturális szervezők, muzeológusok is a vesztes oldalon állnak. És ezekből a pénzekből nem luxuskiadásokra költenek – ezekből élnek meg.

Más ágazatokban is fájni fog

Korábban már írtunk róla, hogy az iparban és informatikában dolgozók is több százezer forintos kieséssel számolhatnak. A bírák, katonák, bányászok szintén nagy vesztesei lennének az új rendszernek – a középosztály minden szintjén érzékelhető lesz a csökkenés.