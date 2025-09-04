szeptember 4., csütörtök

Adó

48 perce

Turizmusban dolgozol? A Tisza-adó neked is fájni fog!

Sokan azt hiszik, csak a csúcskeresetűeket érintené a változás. A Tisza-adó azonban a turizmus és vendéglátás dolgozóinak zsebéből is tízezreket húzna ki havonta.

Kemma.hu

Bruttóban jól hangzik, de a Tisza-adóval már nem marad annyi belőle. A turizmus és vendéglátás dolgozói eddig is akkor dolgoztak, amikor mások pihentek – most a fizetésük is csökkenhet.

A vendéglátásban dolgozók már most sem keresnek sokat – a Tisza-adó még tovább csökkentené a nettó fizetésüket
Fotó: Hatlaczki Balázs / Forrás: MW

Nemcsak a „gazdagokat” érinti a Tisza-adó

A Tisza Párt új adóterve szerint háromsávos, progresszív adórendszer jönne, amit sokan csak Tisza-adóként emlegetnek. A nyilvánosságra került kulcsok alapján azonban nem a leggazdagabbak, hanem a dolgozó középréteg járna rosszul – írja a magyarnemzet.hu oldala.

Turizmus: több százezer forint veszteség

A szálláshely-szolgáltatásban dolgozók bruttó átlaga mindössze 452 911 forint, mégis többen komoly jövedelemcsökkenéssel számolhatnának. Egy szálláshelyvezető éves szinten 437 ezer forinttal járhat rosszabbul. Egy utazásszervező vagy séf akár 270 ezer forinttal is kevesebbet vihetne haza.

Nem csak a vezetők érintettek: recepciósok, kulturális szervezők, muzeológusok is a vesztes oldalon állnak. És ezekből a pénzekből nem luxuskiadásokra költenek – ezekből élnek meg.

Más ágazatokban is fájni fog

Korábban már írtunk róla, hogy az iparban és informatikában dolgozók is több százezer forintos kieséssel számolhatnak. A bírák, katonák, bányászok szintén nagy vesztesei lennének az új rendszernek – a középosztály minden szintjén érzékelhető lesz a csökkenés.

Elég egy átlag feletti bér

Komárom-Esztergom vármegyében a szellemi munkát végzők bruttó átlaga 841 ezer forint. Ez már bőven beleesik az új adósávba. Egy szakács vagy vendéglátóegység-vezető tehát nem a kivételezett, hanem az adózott kategóriába kerülne.

A Tisza-adó tehát nem a „gazdagokat” veszi célba, hanem azokat, akik többet dolgoznak, hogy kicsivel többet kereshessenek.

