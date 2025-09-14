szeptember 14., vasárnap

Adóemelés

2 órája

Nem hittünk a szemünknek, ennyit veszítenének a légkondicionálásban dolgozók

Címkék#Tisza Párt#Tisza-adó#Tisza Pártra

Komárom-Esztergom dolgozóira is hatalmasan lesújtana a Tisza párt. A légkondicionálásban dolgozó emberektől is sokat elvenne a Tisza-adó.

Kemma.hu

Egyre több a dolgozó akit lehúzna a Tisza-adó. Az új többkulcsos rendszer óriási bevételkiesést jelentene a légkondicionálásban dolgozó embereknek is. A Tisza Párt új rendszerében ők is jelentős összegektől esnének el.

A Tisza-adó megkurtítaná a magyar munkavállalókat
Tisza-adó bevezetésével a többek jövedelem csökkenne
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

A légkondicionálásban dolgozók is megszívnák a Tisza-adót

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Komárom-Esztergom vármegyében 2025-ben a légkondicionálásban dolgozók bruttó átlagkeresete 755 665 ezer forint. Ez a jelenlegi 15 százalékos adóval 113 350 ezer forint SZJA-t jelent havonta, míg a Tisza-adóval havonta már 137 080 ezer forinttal, éves szinten pedig több mint 284 ezer forinttal csökkenne a nettó keresetük.

Ez vár a többi ágazatra

Ahogy arról korábban több alkalommal is beszámoltunk, a Tisza-adó Komárom-Esztergom dolgozóit is hátrányosan érinti. Gázszerelők, áramszolgáltatók, az ingatlanügyletekben, a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban és az építőiparban dolgozók is jelentős veszteséggel számolhatnak. 

 

 

