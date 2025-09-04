A Tisza-adó pofátlanul mindenki zsebébe bele nyúlna

A Tisza-adó jelentős hatással lenne a magyar dolgozók jövedelmére. A Világgazdaság információi szerint a párt többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be: 416 ezer forintig 15, 1,25 millió forintig 22, efelett pedig 33 százalékos kulccsal. Ez a rendszer a dolgozók kétharmadának átlagfizetését érintené negatívan, vagyis sokak pénztárcájában kevesebb maradna.

Sok embert érintene hátrányosan a Tisza-adó

Forrás: Sonline.hu

A Tisza-adó áldozatai

Ahogyan arról már beszámoltunk, a bírák bérezése is durván megváltozna, a kormány bérrendezése nyomán 2027-re bruttó 2,25 millió forintra nőne a havi fizetésük. Ez jelenleg nettó 1,5 millió forintot jelentene, az új adórendszerrel viszont csak 1,26 millió maradna, ami évente közel 3 millió forintos kiesést jelent. A számítások szerint a bírók havonta 240 ezer forinttal keresnének kevesebbet, míg a honvédség legénységének illetménye 476 ezer forinttal csökkenne.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az adótervekről úgy fogalmazott: „Reped a máz a Tisza-blöffön.”