Gyárban dolgozol? Akkor te is a vesztesek között lehetsz a Tisza-adónál

Komárom-Esztergom vármegyében különösen érezhető lenne a Tisza-adó bevezetése. A többkulcsos adórendszer egyik legnagyobb vesztesei a feldolgozóiparban dolgozók lehetnek – pedig ők nem a felső tízezer tagjai, hanem műszakoló gyári munkások, raktárosok és karbantartók, akik eddig is kemény munkával tartották el a családjukat. Most azzal kell szembenézniük, hogy a megemelt adókulcsok miatt még a jelenlegi bérükből is kevesebb maradna.

A feldolgozóiparban dolgozók fizetése is megcsappanhat a Tisza-adó miatt

Forrás: MW

Százezres veszteséget hozhat a Tisza-adó

A KSH adatai szerint a feldolgozóiparban dolgozók bruttó átlagkeresete a vármegyében 768 989 forint. Ez már bőven átlépi a Tisza-adó egyik új kulcshatárát, így az eddigi 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett már 22 százalékos adóteher sújtaná őket. A Pénzcentrum számításai szerint ez évi 593 ezer forint nettó veszteséget jelentene, ami havi csaknem 50 ezer forint mínuszt jelent egy dolgozónak.

Tízezrek járnának rosszul

Ahogy arról korábban is írtunk, nem ez lenne az első ágazat, ahol a dolgozók súlyos pénzeket buknának az új adórendszer miatt. A bányászok, informatikusok és a közszférában dolgozók is hasonlóan járnának – most pedig a feldolgozóipar került sorra. Mindez úgy, hogy ezekben a munkakörökben dolgozók egyáltalán nem számítanak felső tízezernek: jellemzően kétkezi munkával keresik meg a bérüket.

A helyi gazdaság is megsínylené

A Komárom-Esztergom megyei ipari szektor több tízezer embert foglalkoztat. Az esztergomi Suzuki-gyár, a tatabányai és komáromi ipari parkok, vagy épp az oroszlányi üzemek olyan családok ezreinek biztosítanak megélhetést, akik most az adóemelés legnagyobb vesztesei lehetnek. A Tisza-adó így nemcsak a pénztárcájukat, hanem a térség gazdasági stabilitását is veszélybe sodorhatja.