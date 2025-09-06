1 órája
A feldolgozóiparban dolgozók is megszenvednék a Tisza-adót Komárom-Esztergomban
A Tisza Párt által tervezett többkulcsos személyi jövedelemadó Komárom-Esztergom vármegyében is komoly pluszterheket róna a dolgozókra. Mondjuk, mennyivel kevesebb maradna az egyes ágazatokban dolgozóknál a Tisza-adó után.
Mint azt megírtuk korábban többször is, a nyilvánosságra került Tisza Párt belsős dokumentuma szerint eltörölnék a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót, és helyette progresszív, többkulcsos rendszert vezetne be. Az úgynevezett Tisza-adó a középrétegek pénztárcáját is érezhetően megterhelné, Komárom-Esztergom vármegyében pedig különösen erősen hatna a dolgozók jövedelmére.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025. júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 ezer 400, a nettó átlagkereset 484 ezer 200 forint volt. A vármegyei adatok alapján az itt dolgozók átlagos bruttó bére 710 ezer 300 forint, amely a jelenlegi 15 százalékos szja mellett havi 106 ezer 545 forintos adót jelent.
A közigazgatásban és kereskedelemben dolgozók is megszenvednék a Tisza-adót Komárom-Esztergomban
Ezekben az ágazatokban dolgozók szenvednének még a Tisza-adótól
A Tisza-adó bevezetése azonban több tízezer forintos havi többletterhet hozna számos ágazatban. Nem csak az egészségügy, az ipar és az oktatás területén dolgozókat, vagy a közigazgatásban és kereskedelemben dolgozókat érintené érzékenyen Magyar Péter Tisza-adója. A megyei ágazati adatok alapján nagy teher kerülne például a feldolgozóipar munkavállalói.
Hihetetlen, mennyi pénzt venne ki az emberek zsebéből Magyar Péter és a Tisza-adó
A feldolgozóiparban dolgozók átlagos bruttó bére 560 ezer forint, ami az új kulcsok szerint havonta 10 ezer forinttal magasabb adófizetési kötelezettséget jelentene.