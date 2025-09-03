szeptember 3., szerda

Hilda névnap

25°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adóemelés

47 perce

A közigazgatásban és kereskedelemben dolgozók is megszenvednék a Tisza-adót Komárom-Esztergomban

Címkék#pénztárca#átlagkereset#Tisza-adó#forint#adóemelés#adó

A Tisza Párt által tervezett többkulcsos személyi jövedelemadó Komárom-Esztergom vármegyében is komoly pluszterheket róna a dolgozókra. Mondjuk, mennyivel kevesebb maradna az egyes ágazatokban dolgozóknál a Tisza-adó után.

Kemma.hu

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a nyilvánosságra került Tisza Párt belsős dokumentuma szerint eltörölnék a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót, és helyette progresszív, többkulcsos rendszert vezetne be. Az úgynevezett Tisza-adó a középrétegek pénztárcáját is érezhetően megterhelné, Komárom-Esztergom vármegyében pedig különösen erősen hatna a dolgozók jövedelmére.

Tisza-adó
Sok embert érintene hátrányosan a Tisza-adó
Forrás: Sonline.hu

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025. júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 ezer 400, a nettó átlagkereset 484 ezer 200 forint volt. A vármegyei adatok alapján az itt dolgozók átlagos bruttó bére 710 ezer 300 forint, amely a jelenlegi 15 százalékos szja mellett havi 106 ezer 545 forintos adót jelent.

Ezek az ágazatok szenvednének még a Tisza-adótól Komárom-Esztergomban

A Tisza-adó bevezetése azonban több tízezer forintos havi többletterhet hozna számos ágazatban. Nem csak az egészségügy, az ipar és az oktatás területén dolgozókat érintené érzékenyen Magyar Péter Tisza-adója. A megyei ágazati adatok alapján nagy teher kerülne például a közigazgatás és a kereskedelem munkavállalói.

A közigazgatásban dolgozók átlagos bruttó bére 605 ezer forint, ami az új kulcsok szerint havonta 14 ezer forinttal magasabb adófizetési kötelezettséget jelentene. A kereskedelemben dolgozók esetében pedig az átlagos 545 ezer forintos bruttó kereset mellett 10 ezer forintos havi pluszteherrel kellene számolni.

Ezt gondolja az utca embere a Tisza-adóról:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu