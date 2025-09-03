A közigazgatásban és kereskedelemben dolgozók is megszenvednék a Tisza-adót Komárom-Esztergomban

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a nyilvánosságra került Tisza Párt belsős dokumentuma szerint eltörölnék a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót, és helyette progresszív, többkulcsos rendszert vezetne be. Az úgynevezett Tisza-adó a középrétegek pénztárcáját is érezhetően megterhelné, Komárom-Esztergom vármegyében pedig különösen erősen hatna a dolgozók jövedelmére.

Sok embert érintene hátrányosan a Tisza-adó

Forrás: Sonline.hu

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025. júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 ezer 400, a nettó átlagkereset 484 ezer 200 forint volt. A vármegyei adatok alapján az itt dolgozók átlagos bruttó bére 710 ezer 300 forint, amely a jelenlegi 15 százalékos szja mellett havi 106 ezer 545 forintos adót jelent.