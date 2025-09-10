szeptember 10., szerda

Adóemelés

1 órája

Ingatlanosok sem maradhattak ki, ennyivel szenvednék meg a Tisza-adót a dolgozók

Komárom-Esztergom dolgozóira is hatalmasan lesújtana a többkulcsos adó rendszer. Az ingatlanügyeletekben lévő embereket sem hagyja békén a Tisza-adó.

Kemma.hu

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a nyilvánosságra került Tisza Párt belsős dokumentuma szerint eltörölnék a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót, és helyette progresszív, többkulcsos rendszert vezetnének be. Az úgynevezett Tisza-adó a középrétegek pénztárcáját is jelentősen megterhelné, Komárom-Esztergom vármegyében pedig különösen érzékenyen érintené a dolgozók jövedelmét.

Tisza-adó, Magyar Péter
Az ingatlanügyeltben dolgozók fizetése is megcsappanhat a Tisza-adó miatt
Forrás: MW

Ilyen Tisza-adó vár az ingatlanosokra

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az ingatlanügyeletekben dolgozók bruttó átlagkeresete 486 053 forint, ami a Tisza-adó szerint havonta 77 765 forint SZJA-t jelentene, éves szinten pedig 58 285 forintot. 

A bevezetés komoly többletterhet róna sok ágazatra, nem csupán az ingatlanügyelet dolgozóira. Már megnéztük milyen mértékben sújtaná a mezőgazdaságban dolgozók, az feldolgozó iparban lévő és az építő iparban dolgozók jövedelmét az új adótervezet.

 

