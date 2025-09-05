szeptember 5., péntek

Adó

1 órája

A szállítástól az építőiparig ezekben az ágazatokban így érintené a dolgozókat a Tisza-adó

Címkék#Tisza Párt#Tisza-adó#Magyar Péter

Megnéztük a részleteket. Így hatna ki a Tisza-adó szállítókra, építőiparosokra, villamosenergia és légkondicionálás embereire.

Kemma.hu

A bányászoktól a pedagógusokig mindenki rosszul járna a Tisza-adóval. Most megnéztük menyivel kapnának kevesebbet villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás emberei, az építőiparban dolgozók és a szállítás, raktározás emberei.

A Tisza-adó megkurtítaná a magyar munkavállalókat
A Tisza-adó megkurtítaná a magyar munkavállalókat
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Ennyivel keresnének kevesebbet a dolgozók a Tisza-adóval

Tisza Párt új, progresszív, többkulcsos rendszere Komárom-Esztergom vármegye dolgozói jövedelmére is óriási hatással lenne. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025. júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 ezer 400, a nettó átlagkereset 484 ezer 200 forint volt. A vármegyei adatok alapján az itt dolgozók átlagos bruttó bére 710 ezer 300 forint, amely a jelenlegi 15 százalékos szja mellett havi 106 ezer 545 forintos adót jelent.

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás: a havi bruttó átlagkereset 755 665 forint. Az új kulcsok alapján ez 137 080 forintos SZJA-t jelentene havonta, ami éves szinten 284 759 forint többletkiadás.

Építőipar: a havi bruttó átlagkereset 474 878 forint. Az új kulcsok alapján ez 75 306 forintos SZJA-t jelentene havonta, ami éves szinten 48 899 forint többletkiadás.

Szállítás, raktározás: a havi bruttó átlagkereset 487 114 forint. Az új kulcsok alapján ez 77 998 forintos SZJA-t jelentene havonta, ami éves szinten 59 176 forint többletkiadás.

 

