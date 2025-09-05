A szállítástól az építőiparig ezekben az ágazatokban így érintené a dolgozókat a Tisza-adó

Ennyivel keresnének kevesebbet a dolgozók a Tisza-adóval

Tisza Párt új, progresszív, többkulcsos rendszere Komárom-Esztergom vármegye dolgozói jövedelmére is óriási hatással lenne. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025. júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 ezer 400, a nettó átlagkereset 484 ezer 200 forint volt. A vármegyei adatok alapján az itt dolgozók átlagos bruttó bére 710 ezer 300 forint, amely a jelenlegi 15 százalékos szja mellett havi 106 ezer 545 forintos adót jelent.