1 órája
A szállítástól az építőiparig ezekben az ágazatokban így érintené a dolgozókat a Tisza-adó
Megnéztük a részleteket. Így hatna ki a Tisza-adó szállítókra, építőiparosokra, villamosenergia és légkondicionálás embereire.
A bányászoktól a pedagógusokig mindenki rosszul járna a Tisza-adóval. Most megnéztük menyivel kapnának kevesebbet villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás emberei, az építőiparban dolgozók és a szállítás, raktározás emberei.
Tisza Párt új, progresszív, többkulcsos rendszere Komárom-Esztergom vármegye dolgozói jövedelmére is óriási hatással lenne. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025. júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 ezer 400, a nettó átlagkereset 484 ezer 200 forint volt. A vármegyei adatok alapján az itt dolgozók átlagos bruttó bére 710 ezer 300 forint, amely a jelenlegi 15 százalékos szja mellett havi 106 ezer 545 forintos adót jelent.
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás: a havi bruttó átlagkereset 755 665 forint. Az új kulcsok alapján ez 137 080 forintos SZJA-t jelentene havonta, ami éves szinten 284 759 forint többletkiadás.
Építőipar: a havi bruttó átlagkereset 474 878 forint. Az új kulcsok alapján ez 75 306 forintos SZJA-t jelentene havonta, ami éves szinten 48 899 forint többletkiadás.
Szállítás, raktározás: a havi bruttó átlagkereset 487 114 forint. Az új kulcsok alapján ez 77 998 forintos SZJA-t jelentene havonta, ami éves szinten 59 176 forint többletkiadás.