10 órája
Nem elég a nehéz munka: a Tisza-adó még a halászokat is büntetné
Egyre több ágazatról derül ki, hogy rosszul járna az új adótervvel. A Tisza-adó a halászatban dolgozókat sem kímélné, évente több mint 150 ezer forinttal csökkenhetne a nettó keresetük.
A Tisza-adó bevezetése nemcsak a nagyvárosok irodai dolgozóit érintené, hanem azokat is, akik a vízparton, hálóval vagy csónakból próbálnak megélni. A halászok fizetése eddig sem volt kiemelkedő, most viszont még ebből a szerény jövedelemből is jelentős szeletet vághatna le az új többkulcsos adórendszer.
A Tisza-adó a halászokat sem kíméli
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025 első negyedévében a halászatban dolgozók bruttó átlagkeresete 598 092 forint volt Komárom-Esztergom vármegyében. A jelenlegi 15 százalékos kulcs helyett az új rendszerben már 22 százalékos elvonás sújtaná őket. Ez havonta több mint 14 ezer forint nettó csökkenést, éves szinten pedig több mint 152 ezer forintos veszteséget jelentene. (Forrás: KSH)
A legkiszolgáltatottabbak kerülnek sorra
Ahogyan korábban is beszámoltunk, a Tisza-adó nem válogat: a bányászatban, az iparban, az informatikában dolgozók, sőt még a bírók és a honvédség tagjai is jelentős nettó bércsökkenéssel számolhatnak. Most azonban egy olyan ágazat került fókuszba, amelynek dolgozói már most is a legnehezebb körülmények között próbálnak megélni. A halászok helyzete különösen bizonytalan, az adóemelés pedig végképp ellehetetlenítheti a mindennapjaikat.
A halászat jövőjét sodorhatja veszélybe
A halászati ágazat nem tömeges foglalkoztató, de ahol még működik, ott családok megélhetését biztosítja. Ha a Tisza-adó miatt a keresetükből újabb tízezreket vonnak el, az nemcsak a mindennapjaikat nehezíti meg, hanem az egész szakma fennmaradását is veszélybe sodorhatja.