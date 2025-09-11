Nem elég a nehéz munka: a Tisza-adó még a halászokat is büntetné

A Tisza-adó bevezetése nemcsak a nagyvárosok irodai dolgozóit érintené, hanem azokat is, akik a vízparton, hálóval vagy csónakból próbálnak megélni. A halászok fizetése eddig sem volt kiemelkedő, most viszont még ebből a szerény jövedelemből is jelentős szeletet vághatna le az új többkulcsos adórendszer.

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

A Tisza-adó a halászokat sem kíméli

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025 első negyedévében a halászatban dolgozók bruttó átlagkeresete 598 092 forint volt Komárom-Esztergom vármegyében. A jelenlegi 15 százalékos kulcs helyett az új rendszerben már 22 százalékos elvonás sújtaná őket. Ez havonta több mint 14 ezer forint nettó csökkenést, éves szinten pedig több mint 152 ezer forintos veszteséget jelentene. (Forrás: KSH)