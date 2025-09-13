szeptember 13., szombat

Kornél névnap

17°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisza-adó

3 órája

Meghökkentő, mennyire szívnák meg a gázszerelők is a Tisza-adót

Címkék#átlagkereset#Tisza-adó#gázszerelő#szja#Magyar Péter

A gázszerelők sem ússzák meg. A Tisza-adó miatt jelentős nettó jövedelemkieséssel kellene szembenézniük Komárom-Esztergomban.

Kemma.hu

A Tisza-adó hatalmas bevételkiesést jelentene jelentene a gázszerelők számára is. Az új többkulcsos adórendszer miatt a fizetésükből ugyanis ők is jelentős összeget veszíthetnek.

Peter,Magyar,,The,Vice,President,Of,The,Tisza,Party,,Invited, tisza-adó
A Tisza-adó miatt Komárom-Esztergom megye gázszerelői is súlyos nettó bérveszteséggel számolhatnak
Fotó: Zoltan Galantai / Forrás:  Shutterstock

A gázszerelők sem úsznák meg a Tisza-adót

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Komárom-Esztergom vármegyében 2025 első negyedévében a gázszerelők bruttó átlagkeresete 756 ezer forint. Ez a jelenlegi 15 százalékos adóval 113 ezer forint SZJA-t jelent havonta, míg a Tisza-adóval már 137 ezer forint lenne. Így havonta 24 ezer forinttal, éves szinten pedig több mint 284 ezer forinttal csökkenne a nettó keresetük.

Ezekben az ágazatokban is veszélyt jelent a Tisza-adó

Ahogy arról korábban több alkalommal is beszámoltunk, a többkulcsos Tisza-adó a megye dolgozóinak széles körét érinti hátrányosan: nemcsak az áramszolgáltatók, hanem az ingatlanügyletekben, a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban és az építőiparban dolgozók is jelentős veszteséggel számolhatnak. Előző cikkeinkben részletesen bemutattuk, hogy például az ingatlanügyletekben dolgozók bruttó 486 053 forintos átlagbére mellett is havi tízezrekkel csökkenne a kézhez kapott összeg. Az új adótervezet minden olyan ágazatban éreztetné a hatását, ahol a bér átlépi a középső adósávot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu