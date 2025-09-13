Meghökkentő, mennyire szívnák meg a gázszerelők is a Tisza-adót

Ezekben az ágazatokban is veszélyt jelent a Tisza-adó

Ahogy arról korábban több alkalommal is beszámoltunk, a többkulcsos Tisza-adó a megye dolgozóinak széles körét érinti hátrányosan: nemcsak az áramszolgáltatók, hanem az ingatlanügyletekben, a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban és az építőiparban dolgozók is jelentős veszteséggel számolhatnak. Előző cikkeinkben részletesen bemutattuk, hogy például az ingatlanügyletekben dolgozók bruttó 486 053 forintos átlagbére mellett is havi tízezrekkel csökkenne a kézhez kapott összeg. Az új adótervezet minden olyan ágazatban éreztetné a hatását, ahol a bér átlépi a középső adósávot.