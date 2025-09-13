3 órája
Meghökkentő, mennyire szívnák meg a gázszerelők is a Tisza-adót
A gázszerelők sem ússzák meg. A Tisza-adó miatt jelentős nettó jövedelemkieséssel kellene szembenézniük Komárom-Esztergomban.
A Tisza-adó hatalmas bevételkiesést jelentene jelentene a gázszerelők számára is. Az új többkulcsos adórendszer miatt a fizetésükből ugyanis ők is jelentős összeget veszíthetnek.
A gázszerelők sem úsznák meg a Tisza-adót
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Komárom-Esztergom vármegyében 2025 első negyedévében a gázszerelők bruttó átlagkeresete 756 ezer forint. Ez a jelenlegi 15 százalékos adóval 113 ezer forint SZJA-t jelent havonta, míg a Tisza-adóval már 137 ezer forint lenne. Így havonta 24 ezer forinttal, éves szinten pedig több mint 284 ezer forinttal csökkenne a nettó keresetük.
Ezekben az ágazatokban is veszélyt jelent a Tisza-adó
Ahogy arról korábban több alkalommal is beszámoltunk, a többkulcsos Tisza-adó a megye dolgozóinak széles körét érinti hátrányosan: nemcsak az áramszolgáltatók, hanem az ingatlanügyletekben, a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban és az építőiparban dolgozók is jelentős veszteséggel számolhatnak. Előző cikkeinkben részletesen bemutattuk, hogy például az ingatlanügyletekben dolgozók bruttó 486 053 forintos átlagbére mellett is havi tízezrekkel csökkenne a kézhez kapott összeg. Az új adótervezet minden olyan ágazatban éreztetné a hatását, ahol a bér átlépi a középső adósávot.
