57 perce
Hihetetlen, mennyi pénzt venne ki az emberek zsebéből Magyar Péter és a Tisza-adó
Jelentősen kevesebb maradna a pénztárcánkba. A Tisza-adók hatására hívta fel a figyelmet Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.
„Lebukott a Tisza! Jönne a Tisza-adó – sunyin, titokban tervezgették!” – írta a napokban a Facebook-bejegyzésében Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, aki elképesztő példákat is összegyűjtött a Tisza-adó hatásáról.
Ezekben az ágazatokban dolgozókat érintené még érzékenyen a Tisza-adó Komárom-Esztergomban
Megdöbbentő számok: ennyivel csökkennének a nettó fizetések a Tisza-adóval
Mint az Czunyiné dr. Bertalan Judit Facebook-posztjából kiderült, egy átlagfizetés után havi 20 ezer forinttal kevesebb maradna, ami éves szinten mínusz 242 ezer forintot jelentene, ha életbe lép a Tisza-adó.
A politikus ágazatonként is megosztotta, hogy egy háromkulcsos adórendszer bevezetésével Magyarországon mennyivel csökkennének a nettó fizetések:
• Pedagógusok:
→ havi 30 ezer forinttal kevesebb, évi 364 ezer forint mínusz
• Ápolók:
→ havi 23 ezer forinttal kevesebb, évi 280 ezer forint mínusz
• Rendőrök:
→ havi 13 ezer forinttal kevesebb, évi 154 ezer forint mínusz
• Katonák:
→ havi 39 ezer forinttal kevesebb, évi 476 ezer forint mínusz
• Orvosok:
→ havi 264 ezer forinttal kevesebb, évi 3 millió 172 ezer forint mínusz
– sorolta a példákat Czunyiné dr. Bertalan Judit.
A Tisza-adó Komárom-Esztergom vármegye dolgozóit is komoly anyagi terhekkel sújthatja