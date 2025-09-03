szeptember 3., szerda

Adóemelés

1 órája

Hihetetlen, mennyi pénzt venne ki az emberek zsebéből Magyar Péter és a Tisza-adó

Címkék#Kemma videó#Czunyiné dr Bertalan Judit#Tisza-adó#forint#számok#mínusz#pénz

Jelentősen kevesebb maradna a pénztárcánkba. A Tisza-adók hatására hívta fel a figyelmet Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.

Kemma.hu

„Lebukott a Tisza! Jönne a Tisza-adó – sunyin, titokban tervezgették!” – írta a napokban a Facebook-bejegyzésében Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, aki elképesztő példákat is összegyűjtött a Tisza-adó hatásáról. 

A Tisza-adó megkurtítaná a magyar munkavállalókat
A Tisza-adó megkurtítaná a magyar munkavállalókat
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Megdöbbentő számok: ennyivel csökkennének a nettó fizetések a Tisza-adóval 

Mint az Czunyiné dr. Bertalan Judit Facebook-posztjából kiderült, egy átlagfizetés után havi 20 ezer forinttal kevesebb maradna, ami éves szinten mínusz 242 ezer forintot jelentene, ha életbe lép a Tisza-adó. 

A politikus ágazatonként is megosztotta, hogy egy háromkulcsos adórendszer bevezetésével Magyarországon mennyivel csökkennének a nettó fizetések:

• Pedagógusok:

→ havi 30 ezer forinttal kevesebb, évi 364 ezer forint mínusz

• Ápolók:

→ havi 23 ezer forinttal kevesebb, évi 280 ezer forint mínusz

• Rendőrök:

→ havi 13 ezer forinttal kevesebb, évi 154 ezer forint mínusz

• Katonák:

→ havi 39 ezer forinttal kevesebb, évi 476 ezer forint mínusz

• Orvosok:

→ havi 264 ezer forinttal kevesebb, évi 3 millió 172 ezer forint mínusz 

– sorolta a példákat Czunyiné dr. Bertalan Judit.

 

