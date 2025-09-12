6 órája
Sokkoló: az áramszolgáltatók munkatársai is buknának a Tisza-adón
A villamosenergia-iparban dolgozók eddig sem számítottak a legjobban keresők közé. A Tisza-adó miatt most mégis jelentős nettó jövedelemkieséssel kell szembenézniük Komárom-Esztergom vármegyében.
A Tisza-adó bevezetése komoly érvágást jelentene a villamosenergia-iparban dolgozók számára is. Hiába végzik ők azt a munkát, amely nélkül a mindennapjaink elképzelhetetlenek lennének, az új többkulcsos adórendszer miatt a fizetésükből most jelentős összeget veszíthetnek.
A Tisza-adó az energiaszektorban is veszteségeket okoz
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Komárom-Esztergom vármegyében a villamosenergia-iparban dolgozók 2025 első negyedévében átlagosan 695 470 forint bruttó bért kaptak. Ez a jelenlegi 15%-os adóval 104 320 forint SZJA-t jelent, míg a Tisza-adó új, 22%-os kulcsa szerint már 121 897 forint lenne. Így havonta 17 577 forinttal, éves szinten pedig több mint 210 ezer forinttal csökkenne a nettó keresetük.
Már sok ágazatban jeleztük a veszélyt
Ahogy arról korábban több alkalommal is beszámoltunk, a többkulcsos Tisza-adó a megye dolgozóinak széles körét érinti hátrányosan: nemcsak az áramszolgáltatók, hanem az ingatlanügyletekben, a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban és az építőiparban dolgozók is jelentős veszteséggel számolhatnak. Előző cikkeinkben részletesen bemutattuk, hogy például az ingatlanügyletekben dolgozók bruttó 486 053 forintos átlagbére mellett is havi tízezrekkel csökkenne a kézhez kapott összeg. Az új adótervezet minden olyan ágazatban éreztetné a hatását, ahol a bér átlépi a középső adósávot.
Az energiaellátás biztonsága is veszélybe kerülhet
Ez a bércsökkenés hosszú távon nemcsak az áramszolgáltatók dolgozóit, hanem az egész energiaszektort és a magyar háztartásokat is veszélyeztetheti. Ha a tapasztalt munkaerő elvándorol, az energiaellátás folyamatos biztosítása is veszélybe kerülhet. A Tisza-adó tehát nemcsak a pénztárcákat, hanem a mindennapok biztonságát is kockára teszi.