Sokkoló: az áramszolgáltatók munkatársai is buknának a Tisza-adón

A Tisza-adó bevezetése komoly érvágást jelentene a villamosenergia-iparban dolgozók számára is. Hiába végzik ők azt a munkát, amely nélkül a mindennapjaink elképzelhetetlenek lennének, az új többkulcsos adórendszer miatt a fizetésükből most jelentős összeget veszíthetnek.

A Tisza-adó miatt Komárom-Esztergom megye áramszolgáltatóinál dolgozók is súlyos nettó bérveszteséggel számolhatnak

Fotó: Zoltan Galantai / Forrás: Shutterstock

A Tisza-adó az energiaszektorban is veszteségeket okoz

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Komárom-Esztergom vármegyében a villamosenergia-iparban dolgozók 2025 első negyedévében átlagosan 695 470 forint bruttó bért kaptak. Ez a jelenlegi 15%-os adóval 104 320 forint SZJA-t jelent, míg a Tisza-adó új, 22%-os kulcsa szerint már 121 897 forint lenne. Így havonta 17 577 forinttal, éves szinten pedig több mint 210 ezer forinttal csökkenne a nettó keresetük.