"Pofátlanságnak nincs határa" - a Tisza-adót egy milliárdos találta ki

Ahogyan arról már mi is beszámoltunk a Tisza-adót nem más dolgozta ki, mint egy luxus közgazdász Dálnoki Áron. Családja 74 milliárdos vagyonnal rendelkezik. Miközben ő maga milliárdos és budai villákban él, azt találta ki, hogy a középosztály és minden dolgozó ember fizessen több adót! Magyar Péter és csapata mindezt el akarta titkolni – de lebuktak! – írta a Facebook-bejegyzésében dr. Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő.

A Tisza-adó a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan

Forrás: MW

Tisza-adó a milliárdos kezéből

A pofátlanságnak nincs határa Magyar Péternél!

– Írta posztjában Czunyiné.

A Tisza-adó jelentős hatással lenne a magyar dolgozók jövedelmére. Már megnéztük menyivel kevesebbet kapnának a katonák, az iparban dolgozók és a pedagógusok is.