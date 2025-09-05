1 órája
"Pofátlanságnak nincs határa" - a Tisza-adót egy milliárdos találta ki
Nagyon sokan megéreznék a hatalmas változást az új adókkal. A Tisza-adók képmutató kitalálójára hívta fel a figyelmet Czunyiné dr. Bertalan Judit.
Ahogyan arról már mi is beszámoltunk a Tisza-adót nem más dolgozta ki, mint egy luxus közgazdász Dálnoki Áron. Családja 74 milliárdos vagyonnal rendelkezik. Miközben ő maga milliárdos és budai villákban él, azt találta ki, hogy a középosztály és minden dolgozó ember fizessen több adót! Magyar Péter és csapata mindezt el akarta titkolni – de lebuktak! – írta a Facebook-bejegyzésében dr. Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő.
Tisza-adó a milliárdos kezéből
A pofátlanságnak nincs határa Magyar Péternél!
– Írta posztjában Czunyiné.
A Tisza-adó jelentős hatással lenne a magyar dolgozók jövedelmére. Már megnéztük menyivel kevesebbet kapnának a katonák, az iparban dolgozók és a pedagógusok is.
