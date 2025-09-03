1 órája
A bírók és a katonák is nagy vesztesei lennének a Tisza adónak
A kormány által elindított béremeléseket teljesen elvinné a progresszív adó. A bírók 2027-től havonta közel 240 ezer forinttal keresnének kevesebbet.
Világgazdaság információi alapján a Tisza Párt 416 ezer forintig 15, 1,25 millióig 22, efelett pedig 33 százalékos szja-t vezetne be. Ez a dolgozók kétharmadát érintené negatívan.
A közigazgatásban és kereskedelemben dolgozók is megszenvednék a Tisza-adót Komárom-Esztergomban
A bírák fizetése a kormány bérrendezése nyomán 2027-re elérné a bruttó 2,25 millió forintot. Ez most 1,5 milliós nettót jelentene, az új szja mellett azonban csak 1,26 millió maradna. Ez évi közel 3 milliós kiesés.
A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a katonák is jelentős veszteséget szenvednének el: a legénység illetménye 476 ezer forinttal lenne kevesebb. A kormány célja szerinte az, hogy megvédje a katonák és családjaik megélhetését.
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó úgy nyilatkozott: a többkulcsos adózás lassítaná a béremelkedést és a foglalkoztatás visszaesését hozná magával. Bár a Tisza Párt tagadja a dokumentum hitelességét, a közgazdászok szerint valós veszélyt jelentene.
A Tisza-adó Komárom-Esztergom vármegye dolgozóit is komoly anyagi terhekkel sújthatja