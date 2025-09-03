A bírók és a katonák is nagy vesztesei lennének a Tisza adónak

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a katonák is jelentős veszteséget szenvednének el: a legénység illetménye 476 ezer forinttal lenne kevesebb. A kormány célja szerinte az, hogy megvédje a katonák és családjaik megélhetését.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó úgy nyilatkozott: a többkulcsos adózás lassítaná a béremelkedést és a foglalkoztatás visszaesését hozná magával. Bár a Tisza Párt tagadja a dokumentum hitelességét, a közgazdászok szerint valós veszélyt jelentene.