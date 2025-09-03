szeptember 3., szerda

Hilda névnap

21°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adóemelés

2 órája

A bírók és a katonák is nagy vesztesei lennének a Tisza adónak

Címkék#család#Szalay-Bobrovniczky Kristóf#Tisza-adó#kormány#bíró#Magyar Péter

A kormány által elindított béremeléseket teljesen elvinné a progresszív adó. A bírók 2027-től havonta közel 240 ezer forinttal keresnének kevesebbet.

Kemma.hu

Világgazdaság információi alapján a Tisza Párt 416 ezer forintig 15, 1,25 millióig 22, efelett pedig 33 százalékos szja-t vezetne be. Ez a dolgozók kétharmadát érintené negatívan.

A bírák fizetése a kormány bérrendezése nyomán 2027-re elérné a bruttó 2,25 millió forintot. Ez most 1,5 milliós nettót jelentene, az új szja mellett azonban csak 1,26 millió maradna. Ez évi közel 3 milliós kiesés.

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a katonák is jelentős veszteséget szenvednének el: a legénység illetménye 476 ezer forinttal lenne kevesebb. A kormány célja szerinte az, hogy megvédje a katonák és családjaik megélhetését.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó úgy nyilatkozott: a többkulcsos adózás lassítaná a béremelkedést és a foglalkoztatás visszaesését hozná magával. Bár a Tisza Párt tagadja a dokumentum hitelességét, a közgazdászok szerint valós veszélyt jelentene.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu