Bérek

52 perce

Ennyivel vinne el többet a Tisza-adó a dolgozók fizetéséből

Címkék#Tisza Párt#Tisza-adó#átlagbérek

Nagyon sokakat rosszul érintene a Tisza Párt többkulcsos rendszere: megnéztük a részleteket. Így hatna ki a Tisza-adó az informatikusokra, bányászokra és az iparban dolgozókra.

Kemma.hu

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, óriási teher lenne sokaknak az új Tisza-adó. A nyilvánosságra került belsős dokumentum szerint a Tisza Párt új, progresszív, többkulcsos rendszert vezetne be. Komárom-Esztergom vármegye dolgozók jövedelmére pedig nagyon erősen hatna az új rendszer.

A Tisza-adó megkurtítaná a magyar munkavállalókat
A Tisza-adó megkurtítaná a magyar munkavállalókat
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

A Tisza-adó mindenkivel kiszúrna 

A Központi Statisztikai Hivatal 2025-ös adatai szerint a vármegyei dolgozók átlagos bruttó bére 710 300 forint. Ez a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadó mellett 106 545 forint havi adófizetést jelent.

Ágazati bontásban azonban jelentős különbségek látszanak, és az új, többkulcsos rendszer komoly többletterhet róna a munkavállalókra:

  • Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat: a havi bruttó átlagkereset 598 092 forint. Az új kulcsok alapján ez 102 414 forintos SZJA-t jelentene havonta, ami éves szinten 152 397 forint többletkiadás.
  • Bányászat, kőfejtés: az átlagkereset 432 547 forint, ami havi 65 994 forint adóterhet jelentene, így évente 13 339 forinttal nőnének a terhek.
  • Ipar: a bruttó átlagbér 765 168 forint, amely után 139 170 forint adót kellene fizetni havonta – ez éves szinten 292 741 forinttal magasabb összeget jelentene.
  • Információ, kommunikáció: az ágazatban dolgozók átlagosan 653 714 forintot keresnek havonta. Az új javaslat szerint 114 650 forint adót vonnának le, ami évente 199 120 forint többletterhet róna a dolgozókra.

 

