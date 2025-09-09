szeptember 9., kedd

SZJA

1 órája

A Tisza-adó a mezőgazdák pénztárcájából is sokat venne ki

Újabb szörnyű számok és részletek. Így hatna ki a Tisza-adó a mezőgazdászokra, az erdőgazdászokra és a halászokra.

Kemma.hu

Nem csillapodnak a kedélyek, a Tisza Párt újfajta többkulcsos rendszerén van mindenki elbotránkozva. Komárom-Esztergom vármegyében különösen érzékenyen érintené a dolgozókat a Tisza-adó bevezetése. A megemelt adókulcsok miatt ugyanis még a jelenlegi bérükből is kevesebb maradna. Most utána jártunk, hogy mennyivel rövidítenék meg a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat dolgozóit. 

Ez a Tisza-adó vár a mezőgazdákra

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, halászatban dolgozók bruttó átlagkeresete Komárom-Esztergom vármegyében 598 092 forint. Ez a Tisza-adó új kulcshatáraival havonta 102 414 forint SZJA lenne, évente pedig 152 397 forint.

Az összes dolgozó rosszul járna

Ahogy korábban is beszámoltunk róla, nem ez lenne az első ágazat, amelyet súlyos veszteség érhet az új adórendszer miatt: a bányászok, az informatikusok és a közszféra munkavállalói mellett most a feldolgozóipar és a mezőgazdaság dolgozói kerültek sorra. A vármegye ipari szektora önmagában több tízezer embernek ad munkát.

 

