Puska helyett fényképezőgép: így lett a vadászból természetfotós

Jakabházy Miklós, ismertebb nevén Maimalac, beleszületett a vadászat világába. Édesapja négy évtizeden át volt Komárom-Esztergom fővadásza, így természetes volt, hogy a kis Miki már a mózeskosárból hallgatta a szarvasbőgést a Gerecsében. A természetfotós elmesélte, hogyan találta rá a szenvedélye.

A természetfotós nem fél közel lopózni a vadállatokhoz

Fotó: Maimalac - Jakabházy Miklós

Vadászból lett természetfotós

Bár a fegyver ma is ott lapul a szekrényben, a hangsúly mára egészen másra került: puska helyett fényképezőgéppel vadászik.

Régen évente negyven-ötvenszer kimentem vadászni, most ugyanennyiszer fotózni, és talán egyszer lőni. Az ölés nem hiányzik – minden más élményt megkapok a fotózástól

- említi Miklós.

Az átállás fokozatos volt. Terepfutás közben észrevette, hogy az állatokat nem különösebben rémiszti meg a sportoló ember látványa, így elkezdte őket fotózgatni. Eleinte kis fényképezőgépet vitt magával, majd komolyabb felszerelést, végül a futást és a fotózást külön kellett választania, mert a több kilós objektívvel már nem lehetett rendesen szaladni.

Így kezdtem el igazán közel kerülni az állatokhoz, és így születtek az első komolyabb fotóim - idézi fel.

Néha egy-egy ilyen újszülött csöppség a "mai malac"

Fotó: Maimalac - Jakabházy Miklós

Beceneve, a Maimalac sem véletlen. Amikor rendszeresen terepfutás közben rótta a Gerecsét, szinte minden alkalommal vaddisznókkal találkozott. A mindennapi fotókat „#maimalac” felirattal töltötte fel, a név pedig rajta ragadt. Azóta is ezen a néven ismerik a Facebook-oldalán.

Legutóbb a szarvasbőgés idején készült képeivel kápráztatta el követőit: sorozata olyan közel hozta a vadak világát, hogy az ember szinte hallotta a bika hangját a fotókon keresztül is.

De nem csak a szarvasok hozzák a nagy élményeket. A legneccesebb helyzetek mindig a vaddisznókkal adódnak.

Volt, hogy hat-nyolc méterre álltunk a frissen ellett kocától, a malacaival együtt. Máskor meg arra fordultam hátra, hogy pár méterre áll mögöttünk egy disznó. Ilyenkor az adrenalin rendesen dolgozik az emberben – szerencsére általában azért ők ijednek meg jobban

- mesélte a természetfotós.

A bőgő bikák fotózása ma már többet jelent Miklósnak, mint a kilövésük

Fotó: Maimalac - Jakabházy Miklós

Nem mondom, hogy soha többé nem vadászom, a fegyver része a családi hagyománynak. De most így érzem jól magam. - zárta a gondolatait Jakabházy Miklós.

Azt mondja, imádja, amit csinál, élvezi, hogy újabban fegyver helyett fényképezőgéppel vadászik, elsütő billentyű helyett a kioldót nyomja le, és az erdő élőlényeit nem trófeaként, hanem fotón viszi haza.