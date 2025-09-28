2 órája
Puska helyett fényképezőgép: így lett a vadászból természetfotós
Ha valaki a hazai erdők témájában felnézett a közösségi oldalakra, valószínűleg találkozott Jakabházy Miklós képeivel. A természetfotós nem akármilyen indítékkal készíti különleges felvételeit: puskát ritkán emel már állatra, helyette fényképezőgéppel vadászik, és így hozza közelebb az erdők-mezők élővilágát mindenkihez.
Jakabházy Miklós, ismertebb nevén Maimalac, beleszületett a vadászat világába. Édesapja négy évtizeden át volt Komárom-Esztergom fővadásza, így természetes volt, hogy a kis Miki már a mózeskosárból hallgatta a szarvasbőgést a Gerecsében. A természetfotós elmesélte, hogyan találta rá a szenvedélye.
Vadászból lett természetfotós
Bár a fegyver ma is ott lapul a szekrényben, a hangsúly mára egészen másra került: puska helyett fényképezőgéppel vadászik.
Régen évente negyven-ötvenszer kimentem vadászni, most ugyanennyiszer fotózni, és talán egyszer lőni. Az ölés nem hiányzik – minden más élményt megkapok a fotózástól
- említi Miklós.
Az átállás fokozatos volt. Terepfutás közben észrevette, hogy az állatokat nem különösebben rémiszti meg a sportoló ember látványa, így elkezdte őket fotózgatni. Eleinte kis fényképezőgépet vitt magával, majd komolyabb felszerelést, végül a futást és a fotózást külön kellett választania, mert a több kilós objektívvel már nem lehetett rendesen szaladni.
Így kezdtem el igazán közel kerülni az állatokhoz, és így születtek az első komolyabb fotóim - idézi fel.
Beceneve, a Maimalac sem véletlen. Amikor rendszeresen terepfutás közben rótta a Gerecsét, szinte minden alkalommal vaddisznókkal találkozott. A mindennapi fotókat „#maimalac” felirattal töltötte fel, a név pedig rajta ragadt. Azóta is ezen a néven ismerik a Facebook-oldalán.
Legutóbb a szarvasbőgés idején készült képeivel kápráztatta el követőit: sorozata olyan közel hozta a vadak világát, hogy az ember szinte hallotta a bika hangját a fotókon keresztül is.
De nem csak a szarvasok hozzák a nagy élményeket. A legneccesebb helyzetek mindig a vaddisznókkal adódnak.
Volt, hogy hat-nyolc méterre álltunk a frissen ellett kocától, a malacaival együtt. Máskor meg arra fordultam hátra, hogy pár méterre áll mögöttünk egy disznó. Ilyenkor az adrenalin rendesen dolgozik az emberben – szerencsére általában azért ők ijednek meg jobban
- mesélte a természetfotós.
Nem mondom, hogy soha többé nem vadászom, a fegyver része a családi hagyománynak. De most így érzem jól magam. - zárta a gondolatait Jakabházy Miklós.
Azt mondja, imádja, amit csinál, élvezi, hogy újabban fegyver helyett fényképezőgéppel vadászik, elsütő billentyű helyett a kioldót nyomja le, és az erdő élőlényeit nem trófeaként, hanem fotón viszi haza.