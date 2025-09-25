1 órája
Ezt minden kisgyermekes anyának tudnia kell: veszélyes cumik vannak a boltok polcain
Egy friss nemzetközi vizsgálat során több, Magyarországon is forgalmazott cumiban mutattak ki egészségkárosító anyagot. A botrányos felfedezés után azonnal elrendelték a termékvisszahívást.
Szülőként mindannyian a legjobbat szeretnénk adni a gyermekeinknek, különösen akkor, amikor a biztonságukról van szó. Most azonban egy friss vizsgálat olyan eredményeket hozott, amelyek alapjaiban rengethetik meg a szülők bizalmát egy népszerű termékkategóriában. Veszélyes anyag miatt történt termékvisszahívás a boltok polcairól.
Rovarok a csokiban – figyelem, termékvisszahívás rovarszennyezés miatt!
Termékvisszahívás: ezért vonták be ezeket a cumikat
A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemrég nemzetközi partnereivel együttműködve átfogó tesztet végzett a cumik biztonságosságáról. A vizsgálatok meghökkentő eredményeket hoztak: négy különböző termékben mutattak ki ugyanis biszfenol-A-t (BPA), egy hormonrendszert károsító anyagot, amely hosszú távon befolyásolhatja a gyermekek fejlődését – számolt be róla a veol.hu is.
Visszahívás: rejtett allergének miatt veszélyes lehet ez a mogyorókrém
Mint írták, aggasztó az egészben az, hogy két érintett gyártó a „BPA-mentes” felirattal látta el a cumi termékét, így a szülők joggal érezhetik magukat megtévesztve. Az egyik legismertebb érintett termék a Curaprox Grow with Love, amelyben kilogrammonként 19 mikrogramm BPA-t mértek.
Súlyos betegséget okozhatnak ezek a sajtok- azonnal vidd vissza, ha vettél belőle
A gyártó, a Curaden, a teszteredmények ismeretében azonnali termékvisszahívást rendelt el, és saját vizsgálatai is megerősítették a szennyező anyag jelenlétét. A Tudatos Vásárlók Egyesülete arra figyelmeztet, hogy a problémás cumikat semmiképp ne adják a babáknak, inkább azonnal dobják ki.
Hogy mi az a BPA és mik a káros hatásai, arról IDE KATTINTVA lehet olvasni részletesebben.