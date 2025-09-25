Ezt minden kisgyermekes anyának tudnia kell: veszélyes cumik vannak a boltok polcain

A gyártó, a Curaden, a teszteredmények ismeretében azonnali termékvisszahívást rendelt el, és saját vizsgálatai is megerősítették a szennyező anyag jelenlétét. A Tudatos Vásárlók Egyesülete arra figyelmeztet, hogy a problémás cumikat semmiképp ne adják a babáknak, inkább azonnal dobják ki.

Hogy mi az a BPA és mik a káros hatásai, arról IDE KATTINTVA lehet olvasni részletesebben.