5 órája
Visszahívás: rejtett allergének miatt veszélyes lehet ez a mogyorókrém
Nem jelölt allergének miatt riasztották a hatóságokat egy török mogyorókrém kapcsán. A termékvisszahívás Magyarországot is érinti, a forgalmazó már megkezdte az érintett tételek begyűjtését.
Egy újabb termékvisszahívás borzolja a kedélyeket, miután veszélyes allergéneket azonosítottak egy népszerű importált mogyorókrémben. Az érintett termék hazánkba is eljutott, a hatóságok pedig azonnali lépéseket tettek.
A riasztás az Európai Unió élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett, és arra figyelmeztetett, hogy egy Törökországból származó mogyorókrém több, a csomagoláson nem jelölt allergént – mogyorót, pisztáciát és mandulát – is tartalmaz. A szóban forgó Gourmet Celebi márkájú Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi, 300 grammos kiszerelésben, a 8681334011195 tételszámon érkezett be, és Németországon keresztül hazánkban is forgalomba került.
Azonnali termékvisszahívást rendelt el a hatóság
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) haladéktalanul kapcsolatba lépett a magyar forgalmazóval, az Arman Èlker Kft.-vel, amely együttműködő magatartást tanúsítva rögtön megkezdte a problémás tétel visszahívását. Az NKFH felügyeletével jelenleg is zajlik a termékek begyűjtése, illetve megsemmisítése.
Fogyasztók figyelem: egészségügyi kockázat
A mogyorófélékre érzékenyek számára a termék elfogyasztása komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóság arra kér mindenkit, hogy aki ilyen terméket vásárolt, semmiképp ne fogyassza el azt, hanem juttassa vissza az értékesítési pontra.
Nem ez az első riasztás
Ahogy korábbi cikkünkben is beszámoltunk róla, augusztusban több francia sajtkészítményt hívtak vissza, miután Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki bennük. Akkor is gyorsan léptek az érintett vállalkozások, a fertőzött tételeket kivonták a forgalomból. Ezt megelőzően pedig egy szójamentes felvágott esetében került allergént okozó összetevő a termékbe, amely szintén visszahívást vont maga után.