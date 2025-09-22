Visszahívás: rejtett allergének miatt veszélyes lehet ez a mogyorókrém

Egy újabb termékvisszahívás borzolja a kedélyeket, miután veszélyes allergéneket azonosítottak egy népszerű importált mogyorókrémben. Az érintett termék hazánkba is eljutott, a hatóságok pedig azonnali lépéseket tettek.

A termékvisszahívás Magyarországon is érinti a vásárlókat

Fotó: banu sevim / Forrás: Shutterstock

A riasztás az Európai Unió élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett, és arra figyelmeztetett, hogy egy Törökországból származó mogyorókrém több, a csomagoláson nem jelölt allergént – mogyorót, pisztáciát és mandulát – is tartalmaz. A szóban forgó Gourmet Celebi márkájú Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi, 300 grammos kiszerelésben, a 8681334011195 tételszámon érkezett be, és Németországon keresztül hazánkban is forgalomba került.

Azonnali termékvisszahívást rendelt el a hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) haladéktalanul kapcsolatba lépett a magyar forgalmazóval, az Arman Èlker Kft.-vel, amely együttműködő magatartást tanúsítva rögtön megkezdte a problémás tétel visszahívását. Az NKFH felügyeletével jelenleg is zajlik a termékek begyűjtése, illetve megsemmisítése.

Fogyasztók figyelem: egészségügyi kockázat

A mogyorófélékre érzékenyek számára a termék elfogyasztása komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóság arra kér mindenkit, hogy aki ilyen terméket vásárolt, semmiképp ne fogyassza el azt, hanem juttassa vissza az értékesítési pontra.