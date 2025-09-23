41 perce
Rovarok a csokiban – figyelem, termékvisszahívás rovarszennyezés miatt!
A Real Nature Kft. váratlan bejelentést tett: több népszerű édességét is kivonja a forgalomból. A termékvisszahívás oka minőségi problémára vezethető vissza, a hatóság pedig már megkezdte az ügy kivizsgálását.
A Real Nature Kft. két népszerű édességének termékvisszahívását kezdeményezte, miután rovarmaradvány (molylepke) előfordulásának gyanúja merült fel a csomagolt termékekben. A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnali intézkedéseket hozott: a kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból, és elindították a fogyasztóktól való visszahívást is.
A termékvisszahívás következményei
Az NKFH közleménye szerint a visszahívásra azért került sor, mert a csomagolt édességekben rovarmaradvány – feltehetően molylepke – előfordulásának gyanúja merült fel. Ez nemcsak esztétikai és minőségi problémát jelent, hanem élelmiszerbiztonsági kockázatot is felvet, ezért a vállalat a hatósággal együttműködve azonnali intézkedéseket hozott.
A Real Nature Kft. közölte: a problémásnak ítélt gyártási tételeket már kivonták a kiskereskedelmi forgalomból, a raktárkészletet zárolták, és a visszagyűjtött áruk további sorsát – megsemmisítés vagy elszállítás – a hatóság folyamatosan nyomon követi. A cég szerint a vásárlók biztonsága kiemelt fontosságú, ezért a szükséges lépéseket haladéktalanul megtették.
Az érintett termékek adatai
Real Nature étcsokoládés meggy 75 g
- Minőségmegőrzési idő: 2026. 09. 05.
- LOT szám: RL1, RL2
- Vonalkód: 5999536055323
Real Nature étcsokoládés mandula 75 g
- Minőségmegőrzési idő: 2026. 04. 29.
- LOT szám: RL1, RL2
- Vonalkód: 5999536055293
Mit tegyenek a fogyasztók?
A hatóság és a vállalat arra kér mindenkit, aki a fenti adatokkal megegyező terméket vásárolt, hogy:
- ne fogyassza el a terméket,
- vigye vissza az üzletbe, ahol vásárolta,
- és érdeklődjön a visszatérítés vagy csere lehetőségéről.
A termékvisszahívás kizárólag a megjelölt tételekre vonatkozik, más Real Nature termékek nem érintettek.
Nem ez az első visszahívás idén
Az elmúlt hónapokban több hasonló esetről is beszámoltak a hatóságok. Júniusban például a Puri-Nethol 50 mg tabletta több gyártási tételét vonták ki a forgalomból, miután mikrobiológiai szennyeződést találtak a készítményben. Nem sokkal később az NNGYK a TOBREX 3 mg/ml szemkenőcs forgalomból történő kivonását is elrendelte minőségi hiba miatt.
Szeptemberben pedig egy importált mogyorókrém miatt indult riasztás: a Gourmet Celebi márkájú Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi több, a csomagoláson nem jelölt allergént – mogyorót, pisztáciát és mandulát – is tartalmazott. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnali visszahívást rendelt el, mert a termék Magyarországra is eljutott. A mogyorófélékre érzékenyek számára a krém fogyasztása komoly egészségügyi kockázatot jelentett.
Ezek az esetek jól mutatják, hogy a hatóságok szigorúan fellépnek minden olyan helyzetben, ahol a fogyasztók egészsége és biztonsága akár csak elméletben is veszélybe kerülhet.
