Rovarok a csokiban – figyelem, termékvisszahívás rovarszennyezés miatt!

A Real Nature Kft. két népszerű édességének termékvisszahívását kezdeményezte, miután rovarmaradvány (molylepke) előfordulásának gyanúja merült fel a csomagolt termékekben. A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnali intézkedéseket hozott: a kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból, és elindították a fogyasztóktól való visszahívást is.

Termékvisszahívás rovarszennyezettség gyanúja miatt - a Real Nature két termékét is vissza vonja a forgalomból

Forrás: NFKH

A termékvisszahívás következményei

Az NKFH közleménye szerint a visszahívásra azért került sor, mert a csomagolt édességekben rovarmaradvány – feltehetően molylepke – előfordulásának gyanúja merült fel. Ez nemcsak esztétikai és minőségi problémát jelent, hanem élelmiszerbiztonsági kockázatot is felvet, ezért a vállalat a hatósággal együttműködve azonnali intézkedéseket hozott.

A Real Nature Kft. közölte: a problémásnak ítélt gyártási tételeket már kivonták a kiskereskedelmi forgalomból, a raktárkészletet zárolták, és a visszagyűjtött áruk további sorsát – megsemmisítés vagy elszállítás – a hatóság folyamatosan nyomon követi. A cég szerint a vásárlók biztonsága kiemelt fontosságú, ezért a szükséges lépéseket haladéktalanul megtették.

Az érintett termékek adatai

Real Nature étcsokoládés meggy 75 g

Minőségmegőrzési idő: 2026. 09. 05.

LOT szám: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055323

Real Nature étcsokoládés mandula 75 g

Minőségmegőrzési idő: 2026. 04. 29.

LOT szám: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055293

Mit tegyenek a fogyasztók?

A hatóság és a vállalat arra kér mindenkit, aki a fenti adatokkal megegyező terméket vásárolt, hogy:

ne fogyassza el a terméket,

vigye vissza az üzletbe, ahol vásárolta,

és érdeklődjön a visszatérítés vagy csere lehetőségéről.

A termékvisszahívás kizárólag a megjelölt tételekre vonatkozik, más Real Nature termékek nem érintettek.

Nem ez az első visszahívás idén

Az elmúlt hónapokban több hasonló esetről is beszámoltak a hatóságok. Júniusban például a Puri-Nethol 50 mg tabletta több gyártási tételét vonták ki a forgalomból, miután mikrobiológiai szennyeződést találtak a készítményben. Nem sokkal később az NNGYK a TOBREX 3 mg/ml szemkenőcs forgalomból történő kivonását is elrendelte minőségi hiba miatt.