szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

17°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

1 órája

Szülők figyelem! Gyermekekre ártalmas termékek vannak a polcokon, ezt kell tudni róluk +fotó

Címkék#bögre#Tini Nindzsa Teknőc#anyag#termék

Több ismert mintájú bögrét is kivontak a forgalomból egy friss laborvizsgálat után. A termékvisszahívás oka, hogy a használatuk során egészségre ártalmas nehézfémek oldódhatnak ki belőlük.

Kemma.hu

Az elmúlt hónapokban több olyan eset is napvilágot látott, amikor a hatóságok kénytelenek voltak termékvisszahívást elrendelni veszélyes anyagok jelenléte miatt. Ezek az esetek rávilágítanak arra, milyen fontos szerepet játszik az élelmiszerrel érintkező eszközök szigorú ellenőrzése.

termékvisszahívás
A hatóság termékvisszahívást rendelt el a népszerű mintás bögrék esetében, miután nehézfém kioldódását mutatták ki
Forrás: nkfh.gov.hu

Kioldódó nehézfémet találtak több ismert, mintás bögre vizsgálatánál

Legutóbb zománcozott bögrék és kulcstartók kerültek górcső alá, amelyekről kiderült, hogy használatuk során nehézfémek oldódhatnak ki. Az MTV, South Park, Sponge Bob és Tini Nindzsa Teknőcök mintájú termékek külföldről kerültek hazánkba. A BTDM Kft. – együttműködve a hatóságokkal – már megkezdte a visszahívást, az érintett darabokat nyomon követik, sorsukról gondoskodnak – írja az nkfh.gov.hu oldala.

Korábbi termékvisszahívás: megtévesztő „BPA-mentes” feliratok

Korábban a Tudatos Vásárlók Egyesülete hívta fel a figyelmet arra, hogy több, babáknak szánt cumiban is kimutatták a hormonrendszert károsító biszfenol-A-t. Ezek közül néhányat „BPA-mentes” címkével árusítottak, így a szülők joggal érezhették magukat megtévesztve. A gyártó elismerte a problémát és önkéntes visszahívást kezdeményezett.

Habkanálból oldódott ki rákkeltő anyag

Augusztusban a TEDi egyik habkanalát kellett visszahívni, miután a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták benne a rákkeltő primer aromás aminok jelenlétét. A hatóság hangsúlyozta: ezek az anyagok az ételekkel érintkezve juthatnak be a szervezetbe, ezért a termék forgalomból történő kivonása indokolt volt.

Jobb megelőzni, mint kezelni

A mostani eset is azt mutatja, mennyire fontos odafigyelni arra, mit használunk nap mint nap. A hatóság kéri: aki a felsorolt sorszámú bögrékből vásárolt, az ne használja őket, és lehetőség szerint szolgáltassa vissza. A tudatos vásárlói döntés és a gyors hatósági fellépés együttesen segítenek megelőzni a komolyabb egészségügyi kockázatokat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu