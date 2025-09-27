Szülők figyelem! Gyermekekre ártalmas termékek vannak a polcokon, ezt kell tudni róluk +fotó

Az elmúlt hónapokban több olyan eset is napvilágot látott, amikor a hatóságok kénytelenek voltak termékvisszahívást elrendelni veszélyes anyagok jelenléte miatt. Ezek az esetek rávilágítanak arra, milyen fontos szerepet játszik az élelmiszerrel érintkező eszközök szigorú ellenőrzése.

A hatóság termékvisszahívást rendelt el a népszerű mintás bögrék esetében, miután nehézfém kioldódását mutatták ki

Forrás: nkfh.gov.hu

Kioldódó nehézfémet találtak több ismert, mintás bögre vizsgálatánál

Legutóbb zománcozott bögrék és kulcstartók kerültek górcső alá, amelyekről kiderült, hogy használatuk során nehézfémek oldódhatnak ki. Az MTV, South Park, Sponge Bob és Tini Nindzsa Teknőcök mintájú termékek külföldről kerültek hazánkba. A BTDM Kft. – együttműködve a hatóságokkal – már megkezdte a visszahívást, az érintett darabokat nyomon követik, sorsukról gondoskodnak – írja az nkfh.gov.hu oldala.

Korábbi termékvisszahívás: megtévesztő „BPA-mentes” feliratok

Korábban a Tudatos Vásárlók Egyesülete hívta fel a figyelmet arra, hogy több, babáknak szánt cumiban is kimutatták a hormonrendszert károsító biszfenol-A-t. Ezek közül néhányat „BPA-mentes” címkével árusítottak, így a szülők joggal érezhették magukat megtévesztve. A gyártó elismerte a problémát és önkéntes visszahívást kezdeményezett.