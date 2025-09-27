46 perce
Szülők figyelem! Gyermekekre ártalmas termékek vannak a polcokon, ezt kell tudni róluk +fotó
Több ismert mintájú bögét is kivontak a forgalomból egy friss laborvizsgálat után. A termékvisszahívás oka, hogy a használatuk során egészségre ártalmas nehézfémek oldódhatnak ki belőlük.
Az elmúlt hónapokban több olyan eset is napvilágot látott, amikor a hatóságok kénytelenek voltak termékvisszahívást elrendelni veszélyes anyagok jelenléte miatt. Ezek az esetek rávilágítanak arra, milyen fontos szerepet játszik az élelmiszerrel érintkező eszközök szigorú ellenőrzése.
Nehézfémet találtak több ismert mintás bögrében
Legutóbb zománcozott bögrék és kulcstartók kerültek górcső alá, amelyekről kiderült, hogy használatuk során nehézfémek oldódhatnak ki. Az MTV, South Park, SpongeBob és Tini Nindzsa Teknőcök mintájú termékek külföldről kerültek hazánkba. A BTDM Kft. – együttműködve a hatóságokkal – már megkezdte a visszahívást, az érintett darabokat nyomon követik, sorsukról gondoskodnak – írja az nkfh.gov.hu oldala.
Korábbi termékvisszahívás: megtévesztő „BPA-mentes” feliratok
Korábban a Tudatos Vásárlók Egyesülete hívta fel a figyelmet arra, hogy több, babáknak szánt cumiban is kimutatták a hormonrendszert károsító biszfenol-A-t. Ezek közül néhányat „BPA-mentes” címkével árusítottak, így a szülők joggal érezhették magukat megtévesztve. A gyártó elismerte a problémát, és önkéntes visszahívást kezdeményezett.
Ezt minden kisgyermekes anyának tudnia kell: veszélyes cumik vannak a boltok polcain
Habkanálból oldódott ki rákkeltő anyag
Augusztusban a TEDi egyik habkanalát kellett visszahívni, miután a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták benne a rákkeltő primer aromás aminok jelenlétét. A hatóság hangsúlyozta: ezek az anyagok az ételekkel érintkezve juthatnak be a szervezetbe, ezért a termék forgalomból történő kivonása indokolt volt.
Rákkeltő anyag miatt azonnal visszahívták ezt a konyhai eszközt
Jobb megelőzni, mint kezelni
A mostani eset is azt mutatja, mennyire fontos odafigyelni arra, mit használunk nap mint nap. A hatóság kéri: aki a felsorolt sorszámú bögrékből vásárolt, az ne használja őket, és lehetőség szerint szolgáltassa vissza. A tudatos vásárlói döntés és a gyors hatósági fellépés együttesen segítenek megelőzni a komolyabb egészségügyi kockázatokat.