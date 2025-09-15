46 perce
Így még biztos nem láttad a híres falu templomait! +fotók
Szélesre tárultak Isten házának kapui az éjszaka Bokodon. A Templomok Éjszakája programon három egyházi épület is bemutatkozott.
Rendhagyó módon most nem reggel, hanem éjszaka nyíltak meg a bokodi templomok kapui, hogy a helyiek és az érdeklődők különleges esti barangoláson vehessenek részt. A Templomok Éjszakája bokodi programján a katolikus, református és evangélikus felekezet templomai mutatkoztak be.
Az eseményen Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is jelen volt, aki szintén sok új érdekes dolgot tudott meg a bokodi templomokról.
Templomok Éjszakája Bokodon
A program közös harangszóval indult, majd a katolikus templomban Csonka Béláné mutatta be az épületet, és Magyaros Rita M. Veronika a Boldogasszony Iskolanővérek (SSND) tanúságtétele hangzott el. Ambrózy Tamás plébános a szentmise liturgiájáról beszélt, kiemelve, hogy a templom a közösség lelki életének központja.
Ezután a résztvevők átvonultak a református templomba, ahol Szűcs János idézte fel a bokodi református közösség múltját. Érdekesség, hogy a templom 1794-ben épült az Eszterházy uradalom telkén, és kezdetben még torony sem tartozott hozzá.
GALÉRIA: Templomok éjszakája volt Bokodon (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
A menet végül az evangélikus templomban folytatódott, ahol Sinkó Gábor lelkész mesélt az evangélikus liturgia jellegzetességeiről. A templom nemcsak belső tereivel hatotta meg a jelenlévőkét, hanem történetével is: a bokodi evangélikus gyülekezet a Dunántúl egyik legrégebbi közössége, gyökerei a 17. századig nyúlnak vissza.
Az est során kvízjátékkal is szórakoztatták a közönséget, végül pedig ismét közös harangszó zárta a programot. A templomok kapui így nemcsak megnyíltak, hanem valódi közösségi élménnyé is tették az estét Bokodon.