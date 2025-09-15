Így még biztos nem láttad a híres falu templomait! +fotók

Rendhagyó módon most nem reggel, hanem éjszaka nyíltak meg a bokodi templomok kapui, hogy a helyiek és az érdeklődők különleges esti barangoláson vehessenek részt. A Templomok Éjszakája bokodi programján a katolikus, református és evangélikus felekezet templomai mutatkoztak be.

A Templomok Éjszakája bokodi programján három egyházi épületet mutattak meg az érdeklődőknek. Az eseményen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az eseményen Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is jelen volt, aki szintén sok új érdekes dolgot tudott meg a bokodi templomokról.

Templomok Éjszakája Bokodon

A program közös harangszóval indult, majd a katolikus templomban Csonka Béláné mutatta be az épületet, és Magyaros Rita M. Veronika a Boldogasszony Iskolanővérek (SSND) tanúságtétele hangzott el. Ambrózy Tamás plébános a szentmise liturgiájáról beszélt, kiemelve, hogy a templom a közösség lelki életének központja.

Ezután a résztvevők átvonultak a református templomba, ahol Szűcs János idézte fel a bokodi református közösség múltját. Érdekesség, hogy a templom 1794-ben épült az Eszterházy uradalom telkén, és kezdetben még torony sem tartozott hozzá.