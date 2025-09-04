41 perce
Teljes holdfogyatkozás: így nézheted Tatán, amit évek óta nem látott az ország
Hétvégén különleges látványban lehet részünk, ha felnézünk az égre. Érkezik a teljes holdfogyatkozás, amelyet Tatáról különleges módon is meg lehet figyelni.
Szinte nincs olyan hónap, amikor ne lenne érdemes felpillantani az égre, hogy valami különleges égi jelenséget lássunk. Alig hogy búcsút intettünk a Perseidák meteorrajnak, ez a hétvége máris valami újabb csodát ígér. Szeptember 7-én teljes holdfogyatkozás lesz, amit utoljára Magyarországról több mint 3 éve lehetett megfigyelni. A különleges jelenség miatt Tatán is készülnek.
Így lesz átható a vizek városából a teljes holdfogyatkozás
De mi az a holdfogyatkozás? Bár sokak számára teljesen egyértelmű lehet, de nem mindenki van tisztában, hogy pontosan mi is történik ilyenkor. Ekkor a Hold a Föld árnyékába kerül. Teljes holdfogyatkozásról pedig csak telihold esetén beszélhetünk. Most pedig ez fog megtörténni, amelyet Magyarországról utoljára 2022. május 16-án lehetett látni.
Tatán a TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum kínál ingyenes programot, hogy bárki jobban szemügyre vehesse a különleges égi jelenséget. Mint közösségi oldalukon írták, szeptember 7-én este 19 óra és 22 óra között, derült idő esetén távcsöves bemutatót tartanak.
Az évtized leghosszabb teljes fogyatkozása
Több szempontból is különleges lesz ez a totális fogyatkozás. Ahogy arról a Magyar Nemzet is ír a cikkében, ez lesz a leghosszabb az elmúlt évtized tekintetében. A teljes holdfogyatkozás 1 óra 22 percig fog tartani. A Hold 20 óra 52 perc 47 másodperckor kezd majd kilépni a Föld árnyékából.
A teljes holdfogyatkozást vérholdnak is szokták nevezni. Hogy mi a vérhold? Pontosan az a jelenség, amikor a Föld a Nap és a Hold közé kerül. De hogy mitől is lesz vöröses színe? Ennek tudományos magyarázata, hogy a Nap fénye a föld légkörén halad át ahol a kék fényt szétszórja, a vörös és narancssárga fény pedig megmarad, és a légkörben maradva eléri a Holdat. Így történik meg az, hogy a Hold nem feketedik el totálisan, hanem vöröses-narancsos színben pompázik.
Égi csodák Komárom-Esztergomból
